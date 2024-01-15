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Atatürk'e dair koleksiyonlarıyla tanınan araştırmacı-yazar Hanri Benazus vefat etti - Son Dakika
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Atatürk'e dair koleksiyonlarıyla tanınan araştırmacı-yazar Hanri Benazus vefat etti

İzmirli araştırmacı-yazar Hanri Benazus, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kitaplar yazan, 20 binden fazla fotoğrafla koleksiyon oluşturan ve sergilere imza atan bir isimdi. 94 yaşında hayatını kaybeden Benazus, binlerce parçadan oluşan Atatürk koleksiyonlarıyla dünyayı dolaşmış ve Cumhuriyet'i anlatmıştı. Cenazesi yarın Altındağ Musevi Mezarlığında defnedilecek.

Atatürk\'e dair koleksiyonlarıyla tanınan araştırmacı-yazar Hanri Benazus vefat etti
15.01.2024 - 14:46,
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kitaplar yazan, 20 binden fazla fotoğrafla koleksiyon oluşturan ve sergilere imza atan İzmirli araştırmacı-yazar Hanri Benazus, 94 yaşında vefat etti.

Atatürk'e dair binlerce fotoğrafı biriktirip koleksiyon haline getirmesiyle tanınan Hanri Benazus, yaşlılığa bağlı hastalığı sebebiyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesinde 94 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin en büyük Atatürk koleksiyonlarından birini oluşturan Benazus, binlerce parçadan oluşturduğu koleksiyonlarıyla dünyayı dolaşıp Cumhuriyet'i anlatmıştı. Benazus'un cenazesi, yarın Altındağ Musevi Mezarlığında toprağa verilecek.

Ömrünü Atatürk'e adayan sanatçı: Hanri Benazus

İzmir'de doğan Benazus, ilk ve orta öğretimini İzmir'de tamamladı. 17 yaşındayken Atatürk ile tanışma fırsatı bulan Benazus, o süreçten sonra Atatürk fotoğraflarıyla koleksiyon yapmaya başladı. Bir dönem kurduğu tavukçuluk firmasıyla da iş hayatında yer alan Benazus, 1985-1987 yılları arasında Altay Spor Kulübünde görev üstlendi. Atatürk fotoğrafları koleksiyonu arasından 3 binden fazla fotoğrafı, Ankara'da Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkünde kurulum aşamasında olan Atatürk Müzesine hediye eden Benazus, 2021 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk koleksiyonunu da İzmir Büyükşehir Belediyesine bağışladı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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