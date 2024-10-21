Atatürk Evi'nin Restorasyonu İçin Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Atatürk Evi'nin Restorasyonu İçin Mücadele Devam Ediyor

Atatürk Evi\'nin Restorasyonu İçin Mücadele Devam Ediyor

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında konakladığı Çamlık Mahallesi'ndeki yapının bir an önce restore edilmesi gerektiğini belirtti. Sengel, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

21.10.2024 13:12  Güncelleme: 13:14
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Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Selçuk'un Çamlık Mahallesi'nde konakladığı yapının kazandırılması için 2019 yılından beri mücadele eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yapının bir an önce restore edilmesi gerektiğini söyledi. Sengel, "Atatürk Evi'nin kim tarafından yapıldığı hiç önemli değil. Belediye, valilik, Kültür Bakanlığı ya da başka bir kamu kurumu Önemli olan bu kültürel değerlere sahip çıkmak" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Kuşadası'nda yapılacak Ege manevralarına katılmak için trenle geldiği Selçuk'ta kaldığı yapının durumu her geçen gün kötüye gidiyor. 2019 yılında belediye başkanı seçildiğinden beri yapının restore edilmesi için mücadele eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazdığı yazıda yapının restore edilmesi için belediyeye tahsisini istedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel, "2019 yılında Selçuk Belediye Başkanı olduğumda Çamlık Atatürk Evi için müracaat etmiştik. Atatürk Evi 2019 yılından bu zamana kadar inanılmaz derecede yıprandı. Valilikten 'Çamlık Atatürk Evi'ni bize devredin. Biz restorasyonunu gerçekleştirelim' diye bir talepte bulunmuştuk. Çünkü kendi belediye bünyemizde restoratör mimarlarımız da var demiştik. Ancak o dönem içerisinde YİKOB tarafından yapılacağı ifade edilmişti" dedi.

"Bütçeden her yıl restorasyon için pay ayırıyoruz"

Aradan geçen zaman içerisinde yeniden talepte bulunmalarına rağmen bu talebin de kabul edilmediğini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; "2022 yılında tekrardan bir talepte bulunduk. Buranın bir an önce Valilik Makamı tarafından YİKOB payıyla ya da Efes Selçuk Belediyesi'ne devredilerek Efes Selçuk Belediyesi'nin bulacağı mevcut olabilecek olan sistemle yapılabileceğini söylemiştik. O zamandan bu zamana kadar hala daha taş taş üstüne konulmadı. Biz ısrarla her yıl belediye bütçemize restorasyonun yapılabilmesi adına pay ayırıyoruz. 2019 yılında gönderdiğimiz yazının ardından baktık aradan yıllar geçti olmuyor tekrar gönderdik; yine biz yaparız dendi. Hala yapacaklar bekliyoruz" diye konuştu.

Başkan Ceritoğlu Sengel, "Her şeyden önce bu tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak hepimizin görevi olarak biliyoruz. Atatürk Evi'nin kim tarafından yapıldığı hiç önemli değil. Belediye, valilik, Kültür Bakanlığı ya da başka bir kamu kurumu Önemli olan bu kültürel değerlere sahip çıkmak. Milletvekilimiz Sevda Erdan Kılıç da konuyu meclis gündemine taşıdı. Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

Atatürk Evi'nin tarihi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kuşadası'nda yapılacak askeri manevraya katılmak üzere 1937 yılında Selçuk'a trenle gelmiş, buradan kara yoluyla Çamlık'a (o zamanki adıyla Aziziye köyü) geçerek bahse konu olan yapıda ikamet etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk evi olarak adlandırılan yapıda ikamet ettiği sırada evin civarındaki çam ağaçlarına hayran kalmış, bu sebeple Aziziye olan köyün adını Çamlık olarak değiştirilmesini önermiştir. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Evi'nin Restorasyonu İçin Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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