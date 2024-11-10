Atatürk, Giresun'da Anıldı - Son Dakika
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Atatürk, Giresun'da Anıldı

Atatürk, Giresun\'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde Giresun'da düzenlenen anma töreninde saygı duruşu yapıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

10.11.2024 13:05  Güncelleme: 13:11
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86'ncı yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni ile başladı. Buradaki anma programına Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Milletvekilleri Prof. Dr. Nazım Elmas ve Elvan Işık Gezmiş, Giresun Garnizon Komutanı Albay Volkan Aydın, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, il protokolü, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Harun Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Fuat Köse ve STK'ların çelenk sunumu gerçekleştirdi. Atatürk'ün 86 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

Hükümet Konağı önündeki programın ardından, anma etkinlikleri Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi Salonunda devam etti. Buradaki programlarda Atatürk temalı fotoğraf sergisini ziyaret edilmesinin ardından Atatürk konulu sunum, şiirlerin okunması ve ödül töreni gerçekleştirilerek "Yolun, Yolumuzdur" konulu gösteri ile sona erdi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk, Giresun'da Anıldı - Son Dakika

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