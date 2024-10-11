Atatürk Heykelinin Çiçeğine Zarar Verildi

Atatürk'e çiçek veren kızın heykelindeki çiçeğe zarar verdiler
ZONGULDAK - Zonguldak'ta 93 yıl önce Atatürk'ün ayak bastığı yerde çiçek veren Ayten Alper'in heykelindeki çiçek kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kırıldı. Zonguldak Belediyesi, söz konusu onarımın kısa sürede yapılacağını belirtti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos 1931'de şehre gemiyle gelip limandaki iskeleden karaya çıktığında 5 yaşındayken "Hoş geldin Gazi babam" deyip çiçekle karşılayan Ayten Alper'in bronz heykeli yapıldı. 2016 yılında yapılan bir metre 20 santimetre yüksekliğindeki heykel, Liman Caddesi'ne yerleştirildi. Atatürk'ün şehre gelişinin 85. yıldönümünde açılışı yapılan heykeldeki çiçeğe 8 yıl sonra kimliği belirsiz kişi yada kişilerce zarar verildi.
Kırılan bölümü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Zonguldak Belediyesi ekipleri de durumdan haberdar olduklarını kısa sürede heykeldeki onarımın yapılacağını ifade etti.
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