Atatürk, Karadeniz Ereğli\'de vefatının 88\'inci yıl dönümünde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Karadeniz Ereğli Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma programı, çelenk sunma töreniyle başladı. Kaymakamlık, Karadeniz Bölge Komutanlığı ve belediye çelenkleri Atatürk Anıtı'na bırakıldı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında Karadeniz Bölge Komutanlığı askerleri tarafından göndere çekilen üç Türk bayrağı, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yarıya indirildi. Tören kapsamında Atatürk Anıtı'nın çevresinde meşaleler yakılırken, ilçede hayat adeta durdu.

Düzenlenen törene Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, Karadeniz Bölge Komutan Vekili Deniz Albay Ali Eker, Belediye Başkan Vekili Çetin Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okulların flamalarıyla katıldığı program, resmi törenin sona ermesiyle tamamlandı.