Atatürk Kilis\'te Anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümümün 86'inci yıldönümünde sınır kenti Kilis'te düzenlenen törenle anıldı.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te çelenklerin sunulması ile başlayan anma töreni saat 09: 05'te 2 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Trafikte seyreden araçlar da saygı duruşuna kornalar çalarak eşlik etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Bayrak, daha sonra yarıya indirildi. Polis, Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Doğu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KİLİS