Atatürk, Kuyucak'ta Anma Töreniyle Özlemle Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk, Kuyucak'ta Anma Töreniyle Özlemle Anıldı

Atatürk, Kuyucak\'ta Anma Töreniyle Özlemle Anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde Kuyucak'ta düzenlenen törenle anıldı. Törenler, Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayıp, şiirler ve yarışma ödülleriyle devam etti.

10.11.2024 12:22  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde Kuyucak'ta düzenlenen törenle özlem ve minnet ile anıldı.

Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da Atatürk anıtına Kaymakamlık ve Kuyucak Belediyesi'nin çelenginin sunumu ile başlayan tören, saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla devam etti. Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve tüm katılımcılar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Atatürk anıtındaki çelenk sunum töreni sonrasında ikinci tören, Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi'nde saat 09.30'da başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. 10 Kasım temalı gösterilerin ardından ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kuyucak Belediyesi tarafından 10 Kasım Pazar günü bugün akşam saat 19.00'da Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi'nde Atatürk 2 filmi gösterime sunulacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Kültür Sanat, Politika, Kuyucak, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk, Kuyucak'ta Anma Töreniyle Özlemle Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Saat 9’u 5 geçe sela okuyan imam vatandaşların tepkisini çekti Saat 9'u 5 geçe sela okuyan imam vatandaşların tepkisini çekti
12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 13:39:37. #1.11#
SON DAKİKA: Atatürk, Kuyucak'ta Anma Töreniyle Özlemle Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.