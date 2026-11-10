Atatürk, Malatya\'da 88\'nci yıl dönümü töreninde çelenk ve saygı duruşuyla anıldı

Atatürk, Malatya'da 88'nci yıl dönümü töreninde çelenk ve saygı duruşuyla anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'nci yıl dönümünde anıldı. Törene Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri katıldı; çelenk sunumunun ardından 09.05'te saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'nci yıl dönümünde Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.
Malatya'da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma programına Vali Seddar Yavuz, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri askeri ve mülki erkan ile öğrenciler katıldı.
Törende Valilik, 2. Ordu Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, siyasi partiler ile STK'lar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.
Program kent protokolünün Atatürk Evi ile Halk Eğitim Merkezi ziyareti ile sona erdi.
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