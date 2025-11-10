Atatürk, Muğla'da 87. Ölüm Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika
Atatürk, Muğla'da 87. Ölüm Yıldönümünde Anıldı

10.11.2025 13:50
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Muğla ve ilçelerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Törenler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

(MUĞLA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Muğla ve ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Muğla merkez ile Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde törenler düzenlendi.

Törenlerde kaymakamlar, belediye başkanları ve garnizon komutanları Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm yurtta olduğu gibi Muğla'da da iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

Anma programı kapsamında, okullarda düzenlenen oratoryolar, Cumhuriyet Meydanı'nda dökülen lokma etkinlikleri ve çeşitli kültürel programlarla törenler gün boyu devam etti.

Kaynak: ANKA

13:14
12:16
12:01
11:36
11:28
10:43
