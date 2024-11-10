Atatürk, Ölüm Yılında Gömeç\'te Anıldı

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yılında Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sıra dışı bir etkinlikle anıldı. Atatürk Kayalıkları'na tırmanan yüzlerce doğasever, burada Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

Gömeç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün organize ettiği Atatürk'ü anma etkinliklerinde ilçe protokolü ve çevre ilçelerden gelen yüzlerce doğasever, Atatürk Kayalıkları'na tırmanış yaptı. Gömeç Kaymakamlığı ve Gömeç Belediyesi'nin katkısıyla gerçekleşen etkinlik, ilçe merkezinden belediyenin tahsis ettiği otobüslerle Hacıhüseyinler köyüne gidilmesiyle başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şükrü Balkan'ın yaptığı kısa konuşma sonrası yürüyüş rehberi Erhan Çiftçi tarafından parkur bilgisi verilerek, uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. Ardından grup ikiye ayrıldı. Belediye Başkanı Melih Bağcı'nın öncülüğündeki grup Atatürk Kayalıkları'nın eteğindeki tarihi Kocaçınar'a yönelirken, Kaymakam Mehmet Ali Atak'ın da içinde bulunduğu grup ise kayalıkların zirvesine doğru sert bir tırmanışa başladı. Şiddetli rüzgar altında zaman zaman dikleşen yamaçlarda zorlu bir tırmanış gerçekleştiren gönüllüler, 528 metrelik zirvede Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi. - BALIKESİR