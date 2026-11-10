Atatürk, ölümünün 88. yıl dönümünde Kırıkkale'de törenle anıldı - Son Dakika
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Atatürk, ölümünün 88. yıl dönümünde Kırıkkale'de törenle anıldı

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Atatürk, ölümünün 88. yıl dönümünde Kırıkkale\'de törenle anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Kırıkkale'de düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende 09.05'te sirenlerle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayrak yarıya indirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Kırıkkale'de düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.

Kırıkkale'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk büstüne çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı yarıya indirildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar, askeri erkan, il müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkTürkiye CumhuriyetiCumhuriyet MeydanıKırıkkaleGüncelYerelSon Dakika

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