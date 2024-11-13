Atatürk'ü anlatan resimler duygusal anlar yaşattı - Son Dakika
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Atatürk'ü anlatan resimler duygusal anlar yaşattı

Atatürk'ü anlatan resimler duygusal anlar yaşattı Pamukkale Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği Atatürk'e Saygı sergisi beğeni topladıDENİZLİ – Denizli'de Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi tarafından Atatürk'ü Anma Haftası dolayısıyla düzenlenen "Atatürk'e Saygı" temalı açık hava sergisi büyük...

13.11.2024 19:58
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Atatürk'ü anlatan resimler duygusal anlar yaşattı

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği Atatürk'e Saygı sergisi beğeni topladı

DENİZLİ – Denizli'de Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi tarafından Atatürk'ü Anma Haftası dolayısıyla düzenlenen "Atatürk'e Saygı" temalı açık hava sergisi büyük beğeni topladı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı anma etkinlikleri, Denizli'de çeşitli programlarla devam ediyor. Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Atatürk'e Saygı" resim sergisi gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen serginin açılışına Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Çizmecioğlu, Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca ve usta öğreticiler katıldı. Halk Eğitim Merkezi idari personeli ve usta öğreticiler serginin açılışını gerçekleştirdi.

Halk eğitimi kursiyerlerinin farklı teknikleri kullanarak yaptığı Atatürk resimlerinin yer aldığı sergiyi gezen vatandaşlar, hüzün ile mutluluğu bir arada yaşadı. 53 eserin yer aldığı sergide, değişik resim teknikleri kullanılırken, karakalem noktalama tekniğiyle yapılan Atatürk resmi ise ilgi odağı oldu. Kentin en işlek noktasında açılan sergiyi gören 7'den 70'e farklı yaş gruplarındaki Denizlililer, Atatürk'ün yaşantısından kesitler sunulan sergide duygusal anlar yaşadı.

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çizmecioğlu, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayılmışının 86. yılının hüznü içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, İstiklal Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Bu kapsamda Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen bu anlamlı günde Atamıza olan özlemimizi, saygımızı ve minnetimizi bir kez daha gösterme şansı bulduk. Birbirinden kıymetli ve anlamlı olan bu eserleri hazırlayan ve sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Eserleri Denizli halkımızın beğenisine sunduk"

Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Sarıca, "Kurtuluş mücadelesinin önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu kapsamda değerli usta öğreticilerimiz tarafından hazırlanan eserlerle Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi ailesi olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygımızı, sevgimizi ve minnetimizi dile getirmek istedik. Eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan eserleri Denizli halkımızın beğenisine sunduk. Bu anlamlı günde bize destek veren tüm personelimiz ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Pamukkale, Denizli, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk'ü anlatan resimler duygusal anlar yaşattı - Son Dakika

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