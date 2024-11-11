Atatürk\'ü Anma Konferansı Zonguldak\'ta

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Atatürk'ün Sosyoloji İlgisi ve Sosyolojinin Kurumsallaşması" konulu konferans düzenlendi.

Farabi Kampüsü Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, BEUN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutuoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ayça Demir'in "Atatürk'ün Sosyoloji İlgisi ve Sosyolojinin Kurumsallaşması" başlıklı sunumu ile başlayan konferansta Demir, Atatürk'ün sosyoloji ile tanışması ve sosyoloji kapsamında düşünce yapısının gelişmesinde hangi Türk aydınların ve dünya düşünürlerinin katkı sağladığı üzerine bilgi verdi. Doç. Dr. Ayça Demir aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katkılarıyla hazırlanan "Vatandaş İçin Medeni Bilgiler" adlı eserin cumhuriyetin vizyonunu yansıtmasında ve yurttaşlık bilincinin oluşmasında kayda değer bir öneme sahip olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Demir bununla birlikte Atatürk'ün direktifleriyle kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, Türk Dili Tetkik Cemiyeti, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Türkiyat Enstitüsünün gerçekleştirdiği edebi, tarihi, antropolojik ve sosyolojik çalışmaların da önemini vurgulayarak sözlerine son verdi.

Doç. Dr. Ayça Demir'in konuşmasının ardından Demir'e teşekkür belgesini takdim etmek üzere kürsüye çıkan Zonguldak Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, Kurtuluş Savaşı'nın ardından Cumhuriyetin ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyeteler seviyesine yükselmesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin izinde ilerlemenin oldukça kıymetli olduğunu dile getirdi. Ertekin konuşmasına son verirken böylesine anlamlı bir günde etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere tüm üniversite ailesine teşekkür etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına gerçekleştirilen etkinliğe binaen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetin, bugün güçlü ve aydınlık yarınlar için aziz Türk milletinin yoluna ışık olduğunu belirtti. Rektör Özölçer ayrıca, Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözüne karşılık, toplumların aydınlık yüzünü temsil eden üniversitelere düşen görevlerin bilincinde olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesiyle güçlü Türkiye için üretken, çağdaş, vatanını ve milletini seven bireyler yetiştirmeyi ilke edindiklerini söyledi. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer sözlerine son vermeden önce konferansın sunumunu gerçekleştiren İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayça Demir başta olmak üzere etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen konferans, günün anısı hasebiyle hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK