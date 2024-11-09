Atatürk\'ü Anma Mesajı

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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ıncı yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Bağımsızlık mücadelemizin lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladığımız günün 86. yıl dönümünde, milletçe rahmet, dua, minnet, saygı ve sevgiyle anıyoruz. Tarihte öyle liderler vardır ki, onlar ölümsüzdürler; insanlığa mal olan eserleriyle her gün yeniden doğarlar; yüksek ülküleri, düşünceleri ve ilkeleri ile yol gösterici olmayı, düşüncelerde ve yüreklerde yaşamayı sürdürürler Gazi Mustafa Kemal Atatürk bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü, barışçılığı ve ileri görüşlülüğü ile tüm insanlığın saygı duyduğu bir liderdir. O'nun, ülkemizin kurtuluşu ve çağdaşlaşmasında oynadığı rol tarihin akışına yön verecek niteliktedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, düşünceleri, eylem ve inkılaplarıyla milletimiz kadar insanlığı da etkilemiştir Türkiye Cumhuriyeti bugün azim ve inançla O'nun gösterdiği hedeflere yürümenin heyecanını taşımaktadır. Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün milleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğünü koruyarak, uygarlığın onurlu bir ortağı olma yolunda geleceğe doğru emin adımlarla yürümektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hukuk ve idareden sanayi ve ticarete, dil ve tarihten eğitim ve kültüre milli hayatın temel alanlarındaki ileri görüşleri, çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda atılan temel adımlardır. Günümüzde bu adımlar ışığında Cumhuriyetimiz bölgesinde, barış ve istikrarı temsil eden bir dünya devleti olmuştur. Milli birlik, bağımsızlık ve çağdaşlaşmamızın simgesi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladığımız günün yıldönümünde, ülkemizin her köşesinde yükselen ortak ses, Cumhuriyetimizin tüm değerleriyle korunarak geleceğe taşınacağının güvencesi, yurttaşlarımızın bu konudaki kararlılığının önemli göstergesidir. Atatürk'ün düşüncelerini, mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmalı, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Bu düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 86'ıncı yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum" dedi. - MUĞLA