Atatürk'ü hutbe okuduğu tek camide dualarla andılar - Son Dakika
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Atatürk'ü hutbe okuduğu tek camide dualarla andılar

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Atatürk'ü hutbe okuduğu tek camide dualarla andılar 101 yıl sonra Zağnos Paşa Camii'nde hüzün Müftüden Atatürk'e övgü: "Gazilerin gazisi büyük komutan" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86.

10.11.2024 18:50  Güncelleme: 19:02
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Atatürk'ü hutbe okuduğu tek camide dualarla andılar

101 yıl sonra Zağnos Paşa Camii'nde hüzün

Müftüden Atatürk'e övgü: "Gazilerin gazisi büyük komutan"

BALIKESİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün hutbe okuduğu ilk ve tek cami olan Zağnos Paşa Camii'nde, mevlid-i şerif okuttu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da katıldığı anmada vatandaşlara hayır lokması dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 7 Şubat 1923'te hutbe okuduğu Zağnos Paşa Camii'nde vefatının 86. yıldönümü nedeniyle hutbe okuttu. Büyükşehir belediyesi 20 ilçede Atatürk ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okuturken vatandaşlara hayır lokması dağıttı.

Zağnos Paşa Camii'nde düzenlenen hutbeye eşi Arbil Akın ile katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın beraberinde CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve vatandaşlarla birlikte duaya eşlik etti.

"Gazilerin gazisi"

Karesi İlçe Müftüsü İsa Gürler tarafından okunan duada "Ömrünü Türk milletine ve vatanına adamış, hayatının 18 yılı cephelerde geçmiş, gazilerin gazisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtikalinin yıldönümünde şükranla, rahmetle ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi. Gürler okuduğu duada şu ifadeleri kullandı; "Türk milletinin ve dünyanın ender yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biri, deha sahibi bir asker, düşmana göz açtırmayan büyük bir komutan ve devlet adamı aynı zamanda büyük bir düşünce insanı, ordularımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ömrünü Türk milletine ve vatanına adamış, hayatının 18 yılı cephelerde geçmiş, gazilerin gazisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtikalinin yıldönümünde şükranla, rahmetle ve minnetle anıyoruz.Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarını ve ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi, bayrağımız, toprağımız ve kutsal değerlerimiz için can vermiş tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Yarabbi, 16-18 Mayıs'ta ülkemizi işgale kalkışan emperyalistleri ülkemizden kovma ve silahlı mücadele kararı alan Kuvayı Milliye'nin temelini atan kahraman Balıkesirli büyüklerimizi de rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyetimizi ilelebet payidar, milletimizi de bahtiyar eyle."

Hiçbir zaman unutulmayacak

Milletinin gönlünde yaşayacağını ve hiçbir zamanda unutulmayacağını söyleyen Akın, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için lokma hayrı yaptık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke için can veren tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Kahramanlıklarıyla destan yazan tüm gazilerimize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Atatürk, ilk ve son hutbesini aynı camide okumuştu

Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu zamanlarında büyük mücadeleler veren Kuvayı Milliye'nin başkenti Balıkesir'e ziyaret gerçekleştiren büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, 7 Şubat 1923'te Zağnos Paşa Camii'nde okuduğu hutbe ile güçlü Türk ordusunun dimdik ayakta olduğunu dünyaya duyururken, yeni devletin temel esasları konusunda da halkı bilgilendirdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca yaptığı ilk ve tek cami içi konuşma olan bu hutbe, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı en önemli adımlardan biri olarak tarihteki yerini aldı. Aramızdan ayrılışının 86. yılında aynı camide Atatürk için bu kez mevlid-i şerif okundu.

Kaynak: İHA

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