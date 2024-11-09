Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümü Anısına Özlem Çerçioğlu'ndan Mesaj - Son Dakika
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Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümü Anısına Özlem Çerçioğlu'ndan Mesaj

Atatürk\'ün 86. Ölüm Yıldönümü Anısına Özlem Çerçioğlu\'ndan Mesaj

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Atatürk'ün mirasını koruma sözü veren Çerçioğlu, onun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine vurgu yaptı.

09.11.2024 09:22  Güncelleme: 09:24
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti: "Bundan 86 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladık. Yüreklerimizde her geçen gün daha da derinleşen özlemiyle Atamızın mirasını korumaya devam ediyoruz. O, yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük temelinde yükselen yepyeni bir milletin de mimarıydı. Milli Mücadele döneminden itibaren vatanına duyduğu inançla bu milleti tek bir yürek haline getiren Atatürk, çağdaş Türkiye'nin aydınlık yoluna kapı açmıştır. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında bu mirasın ne denli büyük olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözüyle bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız. Açtığı yolda, devrimlerinin ışığında, aydınlık yarınlarımız için hiç durmadan azimle ve inançla çalışacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyor; onun izinde durmaksızın yürüyeceğimize bir kez daha söz veriyoruz." - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümü Anısına Özlem Çerçioğlu'ndan Mesaj - Son Dakika

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