Atatürk'ün 86. Yıl Dönümü Bozüyük'te Anıldı - Son Dakika
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Yerel

Atatürk'ün 86. Yıl Dönümü Bozüyük'te Anıldı

Atatürk\'ün 86. Yıl Dönümü Bozüyük\'te Anıldı

Bozüyük'te Atatürk için anma programı düzenlendi, saygı duruşuyla hatırlandı.

10.11.2024 13:15
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Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıldönümü münasebetiyle Bilecik'in Bozüyük ilçesinde anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet meydanında gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, İstiklal Marşı hep birlikte okundu. Daha sonra ilçe protokolü, Metristepe Kültür Merkezine geçerek Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından hazırlanan anma programına katıldılar. Törene katılan Kıbrıs Gazisi 70 yaşında Ertuğrul Özdemir; "Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yıldönümünü saygıyla ve özlemle anıyorum. Hep onun izindeyiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün 86. Yıl Dönümü Bozüyük'te Anıldı - Son Dakika

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