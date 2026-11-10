Atatürk\'ün 88. ölüm yıl dönümünde ESO bahçesindeki büstüne çelenk sunuldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) düzenlenen törenle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle oda binasında gerçekleştirilen anma programına; ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meclis Başkanı Süha Özbay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Korkmaz, Bülent Ayva ve Evren Şahin, Meclis Katip Üyesi Didem Tenekecioğlu Ayvacı, ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın ile Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Öztürk ve Hakkı Sarpkaya katıldı. Program, ESO bahçesinde yer alan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Tören, oda yönetimi ve katılımcıların saygı duruşunda bulunmasının ardından sona erdi.