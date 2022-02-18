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Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. yıldönümü kutlandı

18.02.2022 12:36
Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. yıldönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. yıldönümü törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. yıldönümü törenle kutlandı. Atatürk'ün Alanya'ya ayak bastığı İskele Meydanı'nda yapılan kutlama programında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Atamızın bizlere bıraktığı güzel Alanya'mızı, kültürel, tarihi, doğal mirasıyla ne pahasına olursa olsun koruyacak, geliştirecek, daha ileriye taşıyarak gelecek nesillere aktaracağız" dedi

Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. yıldönümünde Alanya İskelesi'nde tören düzenlendi. Törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda, Atatürk'le ilgili şiirler okundu ve halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

"Alanya'mız, 87 yıl önce atamızın Alanya'yı ziyaretleri ile değerine değer katmıştır"

Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. yılı kutlama programında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Medeniyetlerin beşiği olan, doğası, tarihi, kültürü ile bir dünya ve turizm kenti olan Alanya'mız, bundan 87 yıl önce Atamızın Alanya'yı ziyaretleri ile onurlanmış, değerine değer katmıştır dedi. Yücel "Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, tüm mazlum milletlere ışık olmuş, yaşadığı çağa damga vurmuş, insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en büyük liderlerinden biridir. Ne şanslıyız ki Atatürk'ün liderliğinde; yedi düvele karşı özgürlüğün, bağımsızlığın ne demek olduğunu bütün dünyaya göstermiş bir ulusuz. Tarihin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş olan biz Yüce Türk Milleti, Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Kurtuluşumuzun ve Cumhuriyetimizin mimarı Atatürk'ü, Alanya'ya gelişinin 87. yıldönümünde saygı, minnet ve hasretle anıyoruz" diye konuştu.

"Alanya'mızda Atatürk'ün "yurtta sulh, dünyada sulh" ilkesini sonsuza denk yaşatacağız"

Mustafa Kemal Atatürk'ü her koşulda anmaya, onun ilkelerini halkımıza ve dünyaya anlatmaya devam edeceklerini belirten Yücel "Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetlere taşıma mücadelemizi sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz. 43 bin yerleşik yabancının huzur ve güvenle yaşadığı, tüm dünyaya örnek bir kent olan Alanya'mızda Atatürk'ün "Yurtta sulh, dünyada sulh" ilkesini sonsuza denk yaşatacağız. Atamızın bizlere bıraktığı güzel Alanya'mızı, kültürel, tarihi, doğal mirasıyla ne pahasına olursa olsun koruyacak, geliştirecek, daha ileriye taşıyarak gelecek nesillere aktaracağız! Çok çalışıp, çok üretip bir Dünya şehri Alanya'mızın marka değerine değer katacağız. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. yılı münasebetiyle Atamızı bir kez daha saygıyla anıyor, bizlere bu toprakları vatan kılan tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyor, onlara şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. yıldönümü kutlandı
Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. yıldönümü kutlandı
Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. yıldönümü kutlandı
Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. yıldönümü kutlandı
Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. yıldönümü kutlandı

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Mustafa Kemal Atatürk, Adem Murat Yücel, Alanya, Sulh, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. yıldönümü kutlandı - Son Dakika


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