Atatürk'ün Alanya'ya Gelişinin 90. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Alanya'ya Gelişinin 90. Yılı Kutlandı

Atatürk\'ün Alanya\'ya Gelişinin 90. Yılı Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 90'ıncı yıl dönümü, Kızılkule önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törende Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Atatürk'ün mirasına sahip çıkacaklarını vurguladı.

18.02.2025 14:46  Güncelleme: 14:51
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 90'ıncı yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin kutlandığı tören programı, Kızılkule önünde yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni Burcu Aloğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

"Ata'mızın mirasına sahip çıkıp gençlerimize bırakacağız"

"Ulu Önder'i rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak için bugün bir araya geldik" diyerek sözlerine başlayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Burada pırıl pırıl öğrencilerimiz, Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimiz var. Onlara baktıkça, ülkemizin güzel yarınlarına olan inancım daha çok yeşeriyor. Yakın tarihimize baktığımızda, Atatürk ve silah arkadaşlarının ne kadar büyük işler başardığını görüyoruz. O dönemin zorlu şartlarında bize bir vatan armağan ettiler. Yerel Yöneticiler olarak bizler de bu mirasa sahip çıkarak, ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza bırakacağız" dedi.

"Ata'mızın ziyareti kentimiz için büyük bir onur"

"18 Şubat 1935 tarihinde, Ulu Önderimiz Atatürk'ü Alanya'da ağırlamak, kentimiz için sadece bir ziyaret değil, büyük bir onur ve dönüm noktası olmuştur" diye konuşarak ziyaretin önemini vurgulayan Başkan Özçelik, "Atatürk, yalnızca bir lider değil, aynı zamanda bir vizyon insanıydı. Türkiye'yi modern bir ülke haline getirme yolunda attığı adımlar, bugün bizlere ışık tutmaktadır. İlke ve inkılapları yolumuzu aydınlatmaktadır. Ata'mızın emanet ettiği bu güzel vatanı, çağdaş ve güçlü bir Türkiye idealine uygun şekilde ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vizyonla Alanya'da, turizmden tarıma, sanattan spora kadar birçok projemizi hayata geçiriyoruz. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyor, ilkelerine ve mirasına sahip çıkacağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene!" dedi.

Tören, şiirlerin okuması ve Türkler Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'nun konserinin ardından sona erdi.

Törene Alanya Kaymakam Vekili Adil Karataş, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri ile STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Alanya'ya Gelişinin 90. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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