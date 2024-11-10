Atatürk\'ün Anma Töreni Kırıkkale\'de Gerçekleştirildi

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla Kırıkkale'de tören düzenlendi. Vatandaşlar saatler 09.05'i gösterdiğinde, saygı duruşunda bulundu.

Kırıkkale'de, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk büstüne çelenk sundu. Törene katılan protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu. Meydandaki vatandaşların da katıldığı saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya çekildi. - KIRIKKALE