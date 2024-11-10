Atatürk'ün Anma Törenleri Zonguldak'ta Düzenlendi - Son Dakika
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Atatürk'ün Anma Törenleri Zonguldak'ta Düzenlendi

Atatürk\'ün Anma Törenleri Zonguldak\'ta Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen törenlere katılım yoğun oldu. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

10.11.2024 16:01  Güncelleme: 16:04
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Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı UIu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü kapsamında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindetörenler düzenlendi.

Törene; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Deniz Kuvvetleri Garnizon Komutanı Deniz Piyade Yarbay Fatih Ahmet Demirel, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga,İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, siyasi partilerin yönetim kurulu üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

Saygı duruşu öncesinde Atatürk anıtına İlçe Kaymakamı Adem Kaya,Deniz Kuvvetleri Garnizon Komutanı Deniz Piyade Yarbay Fatih Ahmet Demirel, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit ve CHP İlçe Başkanı Fahri Diler tarafındançelenk sunumu gerçekleştirildi ve saatler 09.05'i gösterdiğinde ise sirenler çalınarak Ata'ya iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Akabinde ise İstiklal Marşı söylendi.

Tören burada sona ermesinin ardından Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliklerine geçildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Anma Törenleri Zonguldak'ta Düzenlendi - Son Dakika

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