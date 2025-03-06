Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 95. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 95. Yılı Kutlandı

Atatürk\'ün Antalya\'ya Gelişinin 95. Yılı Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95. yılı, düzenlenen etkinliklerle coşku içinde kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk'ün bu ziyaretiyle Antalya'nın ulusal değerini vurguladı ve öğrenci gösterileri ile ödül törenleri düzenlendi.

06.03.2025 15:10  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk'ün Antalya için söylediği "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" sözünün iltifat değil, Atatürk'ün her konuda ortaya çıkan ileri görüşlülüğünün en güzel kanıtı olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95. yılı bir dizi etkinlikle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma programının ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

"Atatürk'ün Antalya ziyareti bir onurdur"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Aksu Fen Lisesi öğrencileri, hazırladıkları 'Gazi Aramızda' adlı gösteriyi sergiledi. Öğrencilerin gösterisi ayakta alkışlandı. Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Muhittin Böcek, Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin sadece bir ziyaret olmadığını belirterek, "Antalyalılar için tarifsiz bir onur, büyük bir kıvançtır. Antalya sokaklarında o gün Cumhuriyet'in aydınlık yarınlarına duyulan umut ve inanç vardı. Bir hafta boyunda Antalya'yı gezen Atamız o tarihe geçen 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözünü söylemiştir. Bu sadece bir şehre yapılan iltifat değildir. Atamızın her konuda ortaya çıkan ileri görüşlülüğünün kanıtıdır. O dönem Antalya'ya gelerek bu şehrin geleceğini, turizmini, tarımını, ticaretini ve doğasını görmek kolay sahip olunacak bir yetenek değildir. Antalya Atatürk'ün gözlerinde sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in ışığını taşıyan bir kent olarak da parladı" dedi.

Resim sergisi açıldı

Başkan Böcek, daha sonra Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95. yılına özel düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Törenin ardından Başkan Muhittin Böcek ve Vali Hulusi Şahin ile birlikte öğrencilerin resim sergisini gezdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Muhittin Böcek, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, antalya, Kültür, Tören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 95. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:59:25. #7.11#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 95. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.