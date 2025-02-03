Atatürk'ün Aydın'a gelişi törenle kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Aydın'a gelişi törenle kutlandı

Atatürk\'ün Aydın\'a gelişi törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Şubat 1931'de Aydın'a gelişinin 94'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

03.02.2025 17:01  Güncelleme: 17:05
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Şubat 1931'de Aydın'a gelişinin 94'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 94. yıl dönümü Aydın Valiliği öncülüğünde düzenlenen törenle kutlandı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayten Can, günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirdi. Aydın'a farklı tarihlerde 4 kez ziyarette bulunan Atatürk için Aydın Valiliği önünde düzenlenen tören Aydın Tren Garı'nda devam etti. Atatürk'ün Aydın'a gelişinin simgesi olarak süslenen tren, Aydın Tren Garı'na yanaştı. Trenin içinden inen Aydın'ın yöresel kıyafetlerini giymiş öğrenciler, Aydın Valisi Yakup Canbolat'a sevgi bayrağı ve çiçek takdim etti. Daha sonra halk oyunları ekibi tarafından folklor gösterisi sergilendi.

Çelenk sunma töreninde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin, "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün efeler diyarı Aydın'ımıza gelişinin yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Başkomutanımız, Milli Mücadele'nin ilk direnişinin başlatıldığı kentimizi 94 yıl önce bugün ziyaret ederek onurlandırmıştır. Çete Ayşe'nin, Demirci Mehmet Efe'nin, Yörük Ali Efe'nin ve daha bir çok ölümsüz kahramanın Milli Mücadele'de yazdığı kahramanlık destanlarının kentidir Aydın" dedi.

Atatürk'ün Aydın'daki konuşmalarında belirttiği dilek ve temennilerin ışığında güçlü Türkiye'yi inşa etmek için çaba sarf edileceğini vurgulayan Vali Yakup Canbolat ise, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı Milli Mücadele'ye var gücüyle milletimiz destek vermiş, neticesinde Atatürk'ün liderliğinde Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının hemen ardından ve yeni cumhuriyet kurulduktan sonra kurucu önderimiz Anadolu'nun ekonomik, siyasi ve kültürel yönden durumunu yerinde inceleyip tespit etmek, Anadolu'daki değişimleri, gelişimleri ve yaşanan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla birçok il ve ilçeye ziyaretlerde bulunmuştur. Bundan 94 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Aydın'ımızı ziyaret etmiş ve İstiklal mücadelesinde lojistik anlamda her türlü desteği sağlayan Aydın halkımıza takdirlerini sunmuştur. Konuşmalarında belirttiği istek ve temennileri güçlü bir Türkiye'yi inşa etme hedefinin bir adımı olarak hayata geçirilmiştir. Bugün için bizim görevimiz de Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas almak kaydıyla küreselleşme sürecini doğru tanımlayıp, konumumuzu iyi belirleyerek ulusal çıkarlarımızı en üst düzeyde korumak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri bir seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini yakalamak olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Aydın'ımıza teşriflerinin 94. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve onunla aynı inanç uğrunda mücadele vermiş silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Aydın'a gelişi törenle kutlandı - Son Dakika

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