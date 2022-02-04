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Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 91. yıldönümü anıldı - Son Dakika

Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 91. yıldönümü anıldı

04.02.2022 18:47

Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 91. yıldönümü anıldıDENİZLİ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 91. yıldönümü törenle anıldı.

Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 91. yıldönümü anıldı

DENİZLİ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 91. yıldönümü törenle anıldı. Milli Mücadelede ilk kıvılcımı yakan şehirlerden biri olan Denizli'nin Kurtuluş Savaşı'nda da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı başında güçlü bir şekilde yer aldığını vurgulayan Başkan Zolan, "Denizli'miz her zaman vatanına, bayrağına sahip çıkmıştır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 91. yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ergüvenç Süleyman Erdemi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Zolan, "Tam 91 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Denizli'mizi ziyaret etmiş, şereflendirmiştir. Denizli'miz onu coşkuyla karşılamış ve onurlanmıştır" dedi. Atatürk'ün Denizli ziyaretinde gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemelerden bahseden Başkan Zolan, Denizli'nin o günkü şartlar altında topyekun bir şekilde milli mücadeleye olan desteğini anlattı.

"Denizlimiz her zaman vatanına, bayrağına sahip çıkmıştır"

Başkan Osman Zolan, "Milli Mücadelede her şeyini ortaya koyan, ilk kıvılcımı yakan şehirlerden birisi olan Denizli, Kurtuluş Savaşı'nda da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vermiş olduğu mücadelede yanı başında ve güçlü bir şekilde yer almıştır. Denizlimiz her zaman vatanına, bayrağına sahip çıkmıştır. Denizlimiz ülkemizin düşman işgalinden kurtulmasıyla ilgili üzerine düşen vazifesini, en üst seviyede yapmıştır. Bu noktada biliyorsunuz Denizli'de 15 Mayıs 1919'da Milli Mücadele ateşinin yakıldığı bir miting var. Onun öncesinde Denizli'miz Kazıkbeli'nde, Miryokefalon'da düşman işgaline karşı en üst seviyede duruş göstermiştir. Denizli'miz İstiklal Mücadelesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yanında yer almış ve işgale uğramayan cepheye en yakın il olarak lojistik anlamda her türlü desteğini sağlamıştır" diye konuştu.

"91 yıl önceki Denizli ile bugünkü Denizli arasında çok fark var"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu hedeflere yönelik Denizli'nin geçmişten bugüne bir koşusu olduğunu kaydeden Başkan Osman Zolan, "91 yıl önceki Denizli ile bugünkü Denizli arasında çok fark var. Denizli, nasıl Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer almışsa, geçmişten bugüne Atatürk'ümüzün o gün göstermiş olduğu hedefe var gücüyle, hızlı bir şekilde koşusuna devam etmiştir. İşte bugün Denizli'miz tükettiğinden daha fazlasını üreten ve satın aldığından daha fazlasını satan, dış ticarette fazlalık veren bir şehir haline gelmiştir. Denizli'miz eğitimde Türkiye'de ilklerde yer alan şehirdir. Kültür sanatta da çok büyük mesafeler alınmıştır. Spor ve yeşil alanlarıyla, çevreye olan duyarlılığıyla Denizli'miz, Atatürk'ümüzün göstermiş olduğu medeniyet ve şehirleşme anlamındaki hedefe sadık kalmış ve o hedefe doğru koşmuştur" dedi. Başkan Zolan sözlerine şöyle son verdi: "Ata'mıza 'Denizli'mize hoş geldiniz, şeref verdiniz, bizlere onur ve gurur verdiniz' diyorum. İnşallah sizin göstermiş olduğunuz hedefe doğru Denizli'miz koşmaya devam edecektir."

"Bağımsızlık sevdasını tüm dünyaya haykırmıştır"

Denizli Vali Vekili Mehmet Okur ise, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye teşriflerinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Vali Vekili Okur, "Denizli halkının cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gösterdiği coşku seli, bir şehrin, bağımsızlık sevdasının tüm dünyaya haykırışı olmuştur. Denizli kurtuluş günü olmayan, ecdadımız bu toprakları vatan yaptıktan sonra buraya düşman askerlerinin postallarının değmesine bir daha asla müsaade etmemiş, emanetine dünya durdukça, kanının son damlasına kadar sahip çıkacak iman ve inançlı insanların bir yaşadığı şehirdir" diye konuştu.

Fotoğraf ve resim sergisi açılışı gerçekleştirildi

Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Atatürk Koşusu ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Programın ardından Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda Atatürk'ün Denizli'ye ziyareti ile ilgili fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu serginin açılışı gerçekleştirildi.

Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 91. yıldönümü anıldı
Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 91. yıldönümü anıldı
Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 91. yıldönümü anıldı

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Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Denizli, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 91. yıldönümü anıldı - Son Dakika


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