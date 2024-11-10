Atatürk\'ün Ebediyete Uğurlanışının 86. Yıl Dönümü Isparta\'da Törenle Anıldı

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Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete uğurlanışının 86'ıncı yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Isparta'da da törenlerle anıldı.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören Isparta Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Albay Merdin Kışkan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi. - ISPARTA