Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı

Atatürk\'ün Elazığ\'a gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı.

17.11.2024 11:25  Güncelleme: 11:29
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 87'nci yıl dönümü kutlandı.

Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ilk olarak çelenk koyma töreni düzenlendi. Öğretmenevi önünde düzenlenen törende Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Atatürk heykeline çelenk koydu. İki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Şeref defterini imzalayan Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, "Bugün, 87 yıl önce Elazığ'a teşrifinizin yıl dönümünde, aziz hatıranızı saygıyla yad etmek için burada bulunuyoruz. Şehrimize adım attığınız o gün, Elazığ için bir onur ve kıvanç vesilesidir. Bu aziz şehrin mert, yiğit ve vatansever insanları sizin kararlılığınızı, bağımsızlık idealinizi ve milletimize olan sonsuz sevginizi, daima yürekten hissetmiş, açtığınız yolda cesurca yürümüştür. 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diye belirttiğiniz inanç, bugün hala yolumuzu aydınlatmaktadır. Bilin ki bizler, sizin ideallerinize sahip çıkarak Elazığ'ı daha aydınlık yarınlara taşıyacak; birlik beraberlik içinde ve ülkemizin güçlü yarınlarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta Zat-i Aliniz olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Törene, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, kamu kurum müdürleri, emniyet ve askeri personel, öğretmenler, gaziler ile öğrenciler katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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