Atatürk'ün Eskişehir'i ziyaretinin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'i ziyaretinin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Valilik Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk heykeline çelenk sunumu gerçekleştirildi. Şiirler okunup konuşmaların yapıldığı tören, 'Sarı Zeybek' adlı halk oyunu gösterisi ile sona erdi.
Törene Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı Hava Korgeneral İsmail Üner, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilay Dalgıç, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Atatürk'ün Eskişehir'i Ziyaretinin 104. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika
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