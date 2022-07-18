Atatürk'ün Selamlara gelişinin 88. yılı anıldı - Son Dakika
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Atatürk'ün Selamlara gelişinin 88. yılı anıldı

18.07.2022 16:59
Atatürk'ün Selamlara gelişinin 88. yılı anıldı

Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 88'ci yılı Selamlar Köyü'nde törenle kutlandı.

Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 88'ci yılı Selamlar Köyü'nde törenle kutlandı. Atatürk'ün ismini verdiği köyde yapılan törenler ilgi gördü.

18 Temmuz 1934'te Düzce'yi ziyareti sırasında yolu üzerinde bulunan o zamanki adı İbrahim Ağa olan köye uğrayan ve köyün adını Selamlar olarak değişmesi emrini veren Atatürk'ün Selamlar Köyü'ne gelişinin 88. yılı kutlandı.

Düzce Belediyesi Mehter ekibinin marşları ile köye giren protokol üyelerine ayran ikram edildi. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde Düzce Belediyesi Mehter Takımı marşlar söyledi. Öğrenciler şiirler okudular.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Atatürk'ün eşyalarının ve fotoğraflarının sergilendiği Atatürk Müzesini gezdi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Düzce Belediyesi, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk'ün Selamlara gelişinin 88. yılı anıldı - Son Dakika

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