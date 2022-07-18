18 Temmuz 1934'te Düzce'yi ziyareti sırasında yolu üzerinde bulunan o zamanki adı İbrahim Ağa olan köye uğrayan ve köyün adını Selamlar olarak değişmesi emrini veren Atatürk'ün Selamlar Köyü'ne gelişinin 88. yılı kutlandı.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Düzce Belediyesi, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Atatürk'ün Selamlara gelişinin 88. yılı anıldı - Son Dakika

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