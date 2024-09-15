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Atatürk'ün Sinop'a gelişi coşkuyla kutlandı

SİNOP - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 96. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

İskele Meydanında gerçekleşen tören halk oyunları gösterisi ile başladı. Meydanda toplanan vatandaşlar ve devlet erkanı, Atatürk'ün Sinop'a gelişini simgeleyen ve Türk bayraklarıyla donatılan tekneyi karşıladı. 96 yıl önce Atatürk'ün kente gelişinde çekilen fotoğrafı ve Türk bayrağını taşıyan öğrenciler tekneden inerek protokolü selamladı. Tekneden inen öğrenciler tarafından Türk bayrağı, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'a teslim edildi. Vali Özarslan öğrencilerin verdiği Türk bayrağını öperek, öğrencilere teşekkür etti.

Vali Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş ve beraberindeki heyet daha sonra kortej eşliğinde Atatürk'ün kente geldiğinde yürüdüğü yoldan geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Protokol üyeleri, yürüyüş boyunca vatandaşları selamladı. Vatandaşlarda yürüyüşe katılanlara alkışlarıyla eşlik etti.

Tören Valilik önündeki Atatürk anıtına Sinop Valiliği, Sinop Belediye Başkanlığı ve Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneğinin çelenk sunması ardından, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler huzurunda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda daha sonra Vali Özarslan, Atatürk'ün Sinop'a geldiğinde istirahat ettiği ve günümüzde Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzaladı.

Şeref defterinin imzalanmasının ardından Mehmet Akit Ersoy Ortaokulu önündeki Atatürk Anıtı önünde Atatürk'ün Sinop'a gelişi ve Harf İnkılabı töreni gerçekleştirildi. Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Mehmet Akif ortaokulu öğrencileri Mehmet Uras Kaymakkavak tarafından Atatürk Sinop'ta, Nehir Karaköse tarafından Sinop'um şiirleri okundu. Tören kara tahta önünde harfleri tanıtan Atatürk'ün bir hamalla yaptığı konuşmanın canlandırılmasının ardından Sinop'ta görev yapan müzik öğretmenleri tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle son buldu.