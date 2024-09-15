Atatürk\'ün Sinop\'a Gelişinin 96. Yıl Dönümü Kutlandı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 96. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

İskele Meydanı'nda gerçekleşen tören halk oyunları gösterisi ile başladı. Meydanda toplanan vatandaşlar ve devlet erkanı, Atatürk'ün Sinop'a gelişini simgeleyen ve Türk bayraklarıyla donatılan tekneyi karşıladı. 96 yıl önce Atatürk'ün kente gelişinde çekilen fotoğrafı ve Türk bayrağını taşıyan öğrenciler, tekneden inerek protokolü selamladı. Tekneden inen öğrenciler tarafından Türk bayrağı Sinop Valisi Mustafa Özarslan'a teslim edildi. Öğrencilerin verdiği Türk bayrağını öperek alan Vali Özarslan, öğrencilere teşekkür etti. Vali Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş ve beraberindeki heyet, daha sonra kortej eşliğinde Atatürk'ün kente geldiğinde yürüdüğü yoldan geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Protokol üyeleri, yürüyüş boyunca vatandaşları selamladı. Vatandaşlar da yürüyüşe katılanlara alkışlarıyla eşlik etti. Valilik önündeki Atatürk heykeline Sinop Valiliği, Sinop Belediye Başkanlığı ve Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneğinin çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Programda daha sonra Vali Özarslan, Atatürk'ün Sinop'a geldiğinde istirahat ettiği ve günümüzde Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzaladı.

Şeref defterinin imzalanmasının ardından Mehmet Akit Ersoy Ortaokulu önündeki Atatürk heykeli önünde de tören gerçekleştirildi. Ortaokul öğrencileri Mehmet Uras Kaymakkavak ve Nehir Karaköse'nin okuduğu şiirler sonrası kara tahta önünde harfleri tanıtan Atatürk'ün bir hamalla yaptığı konuşma canlandırıldı. Tören, müzik öğretmenleri tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle son buldu. - SİNOP