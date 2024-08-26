Atatürk'ün Zonguldak'a gelişi kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Zonguldak'a gelişi kutlandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

26.08.2024 19:57  Güncelleme: 20:04
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Atatürk'ün Zonguldak'a gelişi kutlandı

ZONGULDAK - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önündeki törene AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Vali Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve protokol üyeleri katıldı.

Törende Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Başkan Erdem yaptı. Erdem, "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi teşriflerinin 93. yıl dönümü dolayısıyla sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. Zonguldak, sahip olduğu zengin taşkömürü kaynakları nedeniyle 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren önem kazanmış, uzun yıllar boyunca özellikle yabancı emperyalist güçlerin ilgisini çekmiştir. İlimiz, ülkemizin maden endüstri başkenti olarak kabul edilmiş, sanayi hayatının ayrılmaz bir ihtiyacı olan kömürü bağrında taşıması nedeniyle, diğer şehirler arasından sıyrılarak kendine özgü bir karakter oluşturmuştur. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere, Cumhuriyet'in bütün kurucu kadroları Zonguldak'ın ve sahip olduğu enerji kaynağının değerini her zaman ön planda tutmuş, sanayiden ulaşıma kadar kalkınma politikalarının her alanında kömürün önemine vurguda bulunmuşlardır" ifadelerine yer verdi.

Valilik önündeki tören günün anlam ve önemini belirten şiirin okunmasının ardından sona erdi. Atatürk'ün Zonguldak'a ayak bastığı yerde düzenlenen törende askerler tarafından botla denizden getirilen Türk Bayrağı Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyelerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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