Atatürk Üniversitesi 2025-2026 Lisansüstü Başvurularına Başladı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi 2025-2026 Lisansüstü Başvurularına Başladı

Atatürk Üniversitesi 2025-2026 Lisansüstü Başvurularına Başladı
13.06.2025 09:35
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Atatürk Üniversitesi, 2025-2026 eğitim yılı için 7 bin 53 kontenjanla lisansüstü başvurularını alıyor.

Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için lisansüstü program başvurularını almaya başladı.

8 farklı enstitü bünyesinde açılan toplam 7 bin 53 kontenjanla yeni akademik yıl için lisansüstü eğitime güçlü bir başlangıç hedefleniyor.

16-27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ilk başvuru dönemi, akademik kariyer hedefleyen ve uzmanlık alanlarında derinleşmek isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Üniversite, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarında geniş bir yelpazede eğitim olanağı sağlıyor.

Yeni dönemde açılan kontenjanlar arasında 4 bin 394'ü tezli yüksek lisans, 570'i tezsiz yüksek lisans, 2 bin 62'si doktora ve 27'si sanatta yeterlik programlarına ayrılmış durumda. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri en fazla kontenjana sahip birimler olarak öne çıkarken, Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına başvurular yalnızca 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak. Bu enstitüdeki yeterlik sınavları 8- 9 Eylül tarihlerinde yapılacak, kesin kayıtlar ise 15-16 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından yerleştirme sonuçları 1 Temmuz 2025'te ilan edilecek. Adaylar, 2-3 Temmuz 2025 tarihlerinde kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Boş kontenjanlar içinse ikinci başvuru dönemi eylül ayında yapılacak.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Lisansüstü eğitim kilit bir role sahip"

Lisansüstü eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin araştırma odaklı yapısına dikkat çekerek şunları söyledi: "Üniversitemiz, 183 yüksek lisans ve 195 doktora programıyla Türkiye'nin en geniş araştırma kapasitesine sahip kurumlarından biridir. Halihazırda 9.597 lisansüstü öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerin 565'i uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Bu da Atatürk Üniversitesinin bilimsel alanda küresel ölçekteki etkisini ortaya koyuyor. Özellikle Fen Bilimleri Enstitümüzde yer alan İngilizce programlarımız, yurtdışından gelen öğrenciler için önemli bir cazibe oluşturuyor."

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin temel hedeflerinden birinin ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim insanlarını yetiştirmek olduğunu vurgulayarak lisansüstü eğitimin bu hedef doğrultusunda kilit bir role sahip olduğunu belirtti. Lisansüstü eğitimin sadece akademik yükselme amacı taşıyan bireyler için değil, aynı zamanda özel sektör ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu uzmanlaşmış insan kaynağını oluşturmak açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Atatürk Üniversitesi, disiplinlerarası eğitim anlayışı, güçlü akademik kadrosu ve gelişmiş araştırma altyapısıyla bilim üretmeye devam ederken, çok kültürlü akademik yapısıyla da uluslararası öğrenciler için tercih edilen bir merkez haline geliyor. Sanatı ve bilimi bir araya getiren yenilikçi programlarıyla farklı alanlarda uzmanlaşmak isteyen adaylara hitap eden üniversite, 2025-2026 güz dönemi lisansüstü başvurularıyla yeni bilim yolculuklarına kapı aralıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Kültür Sanat, Rektör, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi 2025-2026 Lisansüstü Başvurularına Başladı - Son Dakika

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