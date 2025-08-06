Atatürk Üniversitesi 2025 Sıralamasında Başarılar Elde Etti - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi 2025 Sıralamasında Başarılar Elde Etti

Atatürk Üniversitesi 2025 Sıralamasında Başarılar Elde Etti
06.08.2025 17:27
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Atatürk Üniversitesi, URAP 2025 sıralamasında Türkiye'de birçok alanda ön sıralarda yer aldı.

Atatürk Üniversitesi, ODTÜ University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından açıklanan 2025 yılı alan bazlı sıralama sonuçlarına göre ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılar elde etti. Toplam 14 farklı akademik alanda değerlendirilen üniversite, hem Türkiye sıralamalarında üst sıralarda yer alma başarısı gösterdi hem de birçok alanda dünya sıralamasında anlamlı yükselişini sürdürdü. Ayrıca 14 farklı alanda yer alan Atatürk Üniversitesi, 8. sırada yer alarak ülke yükseköğretiminde en fazla alanda sıralamaya giren üniversitelerden birisi oldu.

İki Alanda Türkiye Liderliği: Kimya Bilimleri ve Moleküler Biyoloji & Genetik

2025 yılı itibarıyla Atatürk Üniversitesi; Kimya Bilimleri (Chemical Sciences) ve Moleküler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology & Genetics) alanlarında Türkiye birinciliğini korumuş, dünya sıralamasında ise bu alanlarda sırasıyla 591 ve 580'inci sırada yer alarak Türkiye'deki ve küresel ölçekteki referans olma özelliğini sürdürüyor.

Çok Sayıda Alanda Ulusal ve Uluslararası Gelişim

Farmakoloji (Pharmacology) alanında Atatürk Üniversitesi, Türkiye sıralamasındaki ikinciliğini korurken, dünya sıralamasında 367. sırada yer aldı.

Biyoloji Bilimleri (Biological Sciences) alanında Türkiye'deki 3. sıradaki konumunu devam ettirmiş, dünya sıralamasında ise 714'ten 696'ya doğru bir iyileşme göstermiştir.

Gıda Mühendisliği (Food Engineering) alanında Türkiye sıralamasında 5'ten 3'e yükselme yaşanmış, dünya sıralamasında da 449'dan 386'ya kayda değer bir iyileşme sağlanmıştır.

Teknoloji (Technology) alanında Türkiye sıralaması 9'dan 4'e yükselerek dikkat çekici bir gelişim sergilenmiştir.

Kimya Mühendisliği (Chemical Engineering) alanında Türkiye 5.'liği korunmuş, dünya sıralaması ise 784'ten 750'ye doğru bir ilerleme kaydetmiştir.

Malzeme Mühendisliği (Materials Engineering) alanında Türkiye sıralamasında 6. sırada yer alan Atatürk Üniversitesi, dünya sıralamasında 780'den 734'e yükselmiştir.

Tarım (Agriculture) alanında Türkiye sıralaması 4'ten 3'e yükselmiş, dünya sıralamasında ise 939'dan 842'ye iyileşme sağlanmıştır.

Çevre Bilimleri (Environmental Sciences) alanında Türkiye 5.'liği 4. sıraya yükselmiş, dünya sıralaması 905'ten 908'e sınırlı bir düşüş göstermiştir.

Makine Mühendisliği (Mechanical Engineering), Tıp ve Sağlık Bilimleri (Medical and Health Sciences) ve Mühendislik (Engineering) alanlarında ise Türkiye sıralamalarında iyileşmeler dikkat çekmiştir.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Araştırma Üniversitesi Misyonumuzu Kararlılıkla Sürdürüyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sıralama sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemizin bilimsel üretkenliğe dayalı stratejik yönelimi ve araştırma altyapısına yaptığı yatırımların sonuçlarını almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. URAP 2025 alan bazlı sıralama sonuçları, birçok alanda Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığımızı ve dünya genelinde de yükseliş gösterdiğimizi ortaya koymaktadır. Bu başarı, akademik insan kaynağımızın niteliği, disiplinlerarası araştırmaları teşvik eden yaklaşımımız ve sürdürülebilir bilim politikalarımızın bir yansımasıdır. Atatürk Üniversitesi olarak araştırma üniversitesi kimliğimizi güçlendirerek, ulusal ve uluslararası akademik rekabette iddialı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi 2025 Sıralamasında Başarılar Elde Etti - Son Dakika

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