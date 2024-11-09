Atatürk Üniversitesi ailesi, Aziziye Destanının 147. yıl dönümünde ecdadını andı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk Üniversitesi ailesi, Aziziye Destanının 147. yıl dönümünde ecdadını andı

Atatürk Üniversitesi ailesi, Aziziye Destanının 147. yıl dönümünde ecdadını andı

Erzurum'da, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşının en önemli çatışmalarından biri olan ve halkın büyük kahramanlık gösterdiği Aziziye Savunmasının 147. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir tören düzenlendi.

09.11.2024 15:13  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşının en önemli çatışmalarından biri olan ve halkın büyük kahramanlık gösterdiği Aziziye Savunmasının 147. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir tören düzenlendi.

Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Aziziye Tabyalarında gerçekleştirilen törene, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrencinin de katılım sağladığı etkinlikte üniversite mensupları bu duygu dolu anlara şahitlik etti ve yaşanan coşkuya ortak oldu.

Aziziye Tabyalarında Coşkulu Anma

Tören, 147 yıl önce olduğu gibi, Ayazpaşa Camii müezzininin "Ey Erzurumlular, ey ahali, düşman Aziziye Tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes askerimizin yardımına koşsun" çağrısıyla başladı. Türk bayrakları ve tekbirlerle Topdağındaki Aziziye Tabyalarına yürüyen Erzurumlular, vatan uğruna canlarını feda eden atalarına olan minnettarlıklarını bir kez daha gösterdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, törene ilişkin yaptığı konuşmada, Aziziye Savunmasının sadece Erzurum'un değil, tüm Türk milletinin tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Aziziye Savunması, sadece bir askeri zafer değil, milletimizin kahramanlık ve fedakarlıkla yazdığı büyük bir destandır. Bugün, bizler de bu kahramanların torunları olarak, onların fedakarlıklarını unutmadığımızı bir kez daha haykırıyoruz. Aziziye'deki bu direniş, milletimizin vatanına ve bağımsızlığına olan bağlılığının simgesidir" dedi.

Nene Hatun'un Kahramanlığı Bir Kez Daha Anlatıldı

Törenin devamında, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları tarafından Nene Hatun'un temsili canlandırıldı. Nene Hatun'un kahramanlık mücadelesi, seyirciler tarafından duygusal bir şekilde izlendi. Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Nene Hatun'un vatan uğruna gösterdiği cesareti ve fedakarlığı överek: "Nene Hatun gibi kahramanlar, Türk milletinin direncinin simgeleridir. Onların gösterdiği kahramanlık, sadece geçmişin değil, geleceğin de ilham kaynağı olacaktır" şeklinde konuştu.

Tarihi Bir Anma ve Övünç Kaynağı

Aziziye Savunması, Erzurum'un ve Türk milletinin tarihindeki eşsiz bir kahramanlık destanı olarak hatırlanıyor. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu tür anma etkinliklerinin hem geçmişi yad etmek hem de milli birlik ve beraberliği pekiştirmek adına büyük önem taşıdığını belirterek: "Bugün burada, tüm Erzurumlular ile birlikte, atalarımızın yazdığı destanın izinden gidiyoruz. Aziziye'nin kahramanları, adlarını kalplere yazdırmış, gönlümüzün ve ufkumuzun da kahramanlarıdır" diyerek, anma töreninin önemine vurgu yaptı.

Törenin sonunda, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ve Lalapaşa Camiinde okunan Mevlid-i Şerif ile şehitler anıldı. Vali Mustafa Çiftçi, Nene Hatun'un torunu Güner Yamanlı ve diğer protokol üyeleri, şehitler için dua ederek, bu toprakları canlarıyla savunan kahramanlara olan minnettarlıklarını dile getirdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Osmanlı, Aziziye, erzurum, Kültür, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi ailesi, Aziziye Destanının 147. yıl dönümünde ecdadını andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
13:41 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı
13:39 Yedieminde büyük değişiklik Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak Yedieminde büyük değişiklik! Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
19:33 Semih Şentürk’ten Fenerbahçe’yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası
19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:15 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına “Allah büyüktür“ diye seslendi Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına "Allah büyüktür" diye seslendi
18:55 CHP’de Salıcı’dan Özel’e: Kurultay bir lütuf değil, haktır CHP'de Salıcı'dan Özel'e: Kurultay bir lütuf değil, haktır
18:29 Elazığ’da 5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada Elazığ'da 5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
18:12 Belediye başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu Belediye başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu
18:06 A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı: Yıldız futbolcu Türkiye’yi seçti A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: Yıldız futbolcu Türkiye'yi seçti
17:59 Swiss Gold Ercan Kutlu altında yeni ponzi sistemi milyon TL kayıp Swiss Gold Ercan Kutlu altında yeni ponzi sistemi milyon TL kayıp!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 16:01:05. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi ailesi, Aziziye Destanının 147. yıl dönümünde ecdadını andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.