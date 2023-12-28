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Atatürk Üniversitesi akademisyenleri bilim ödülüne layık görüldü - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi akademisyenleri bilim ödülüne layık görüldü

Atatürk Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yağanoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Günay, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Bilişim Kurultayı'nda bilim ödülüne layık görüldü.

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri bilim ödülüne layık görüldü
28.12.2023 - 12:33,
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Atatürk Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Yağanoğlu ile Dr. Öğr. Üyesi Günay, Bilgisayar mühendisliği bilim ödülüne layık görüldü.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenen ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulusal Bilişim Kurultayında; Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mete Yağanoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Faruk Baturalp Günay, 2023 Prof. Dr. Aydın Köksal Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödüllerine layık görüldü. Akademisyenlere ödülleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe tarafından takdim edildi.

Atatürk Üniversitesinin ulusal ve uluslararası bilim alanında önemli başarılar yakaladığını ve bunun da ödüllerle karşılık bulduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, mühendislik alanında yapmış oldukları çalışmalarla ödüle layık görülen akademisyenleri kutladı.

Rektör Çomaklı: "Ödül alan akademisyenlerimiz, bilgisayar mühendisliği alanında yaptıkları olağanüstü çalışmalarla, bilimin sınırlarını zorlamış ve bu alanda yeni ufuklar açmışlardır. Onların bu başarısı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projemizin de üniversitemizi taşıdığı konumun önemli göstergeleri arasında yer almaktadır. Bu vesileyle, ödül alan akademisyenlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Tüm mensuplarımızın katkısıyla üniversitemiz, bilim ve teknoloji alanında lider bir kurum olma hedefine emin adımlarla yürüyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Aydın Köksal Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülleri

"Prof. Dr. Aydın Köksal Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülleri" ömrünü Türkçe'nin bir bilim dili olmasına adayan, bilişimin de dahil olduğu 2 bin 500 bilimsel sözcüğü Türkçe'ye kazandıran Prof. Dr. Aydın Köksal onuruna her yıl Türkiye Bilişim Derneği tarafından bilgisayar mühendisliği alanına katkı sağlayan bilim insanlarına verilmektedir. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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