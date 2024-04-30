Atatürk Üniversitesi, Dijital Dönüşüm Projesiyle Yeni Nesil Üniversite Hedefine Ulaşıyor

Yerel

Özgün bir yeni nesil üniversite olarak konumunun tanımlanması, sistemlerinin tasarlanması ve uygulama adımlarının atılması amacıyla 2018 yılında başlanan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile topluma doğrudan katkı yapan, eğitim ve araştırmayı bütünleştiren Atatürk Üniversitesi, bu doğrultuda gelişen ve değişen şartlara uyum sağlamaya da devam ediyor.

Ülke yükseköğretiminde yeni hikayeler yazmak ve öncü konumunu yeniden harekete geçirmek hedefiyle çalışmalarına başlayan Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite projesi kapsamında başlattığı "Arama Konferansları"nın 10'uncusu olarak gerçekleştirdiği "Dijital Dönüşüm" başlıklı programda alınan tüm kararları zaman içerisinde uygulamayı sürdürüyor.

Şubat 2019'da, üniversitenin dijital teknolojilerdeki geleceğinin tartışıldığı "Dijital Dönüşüm Arama Konferansı" ile çizilen yol haritası neticesinde Atatürk Üniversitesinin önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Göreve gelir gelmez başlatmış olduğumuz ve üniversitemizin vizyonunu yeniden belirleyen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projemiz neticesinde gerçekleştirdiğimiz ve çok sayıda alanında uzman bilim insanları ile sektör temsilcilerinin katıldığı Arama Konferansı neticesinde üniversitemizde dijital dönüşümün temellerini attık ve Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisini kurduk. Çalışmalarına başlayan bu birimimiz üniversitemizin tüm teknik altyapısını modernize ederek dijital çağa ayak uyduracak ve hatta bir adım öne geçirecek hamleleri yaparak dönüşümün startını verdi" ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı: "Dijital Dönüşüm, Bizim Pandemiye Karşı Hazırlıklı Olmamızı Sağladı"

Yapılan konferans ile dijital eğitmen, dijital öğrenci, dijital asistan, dijital öğrenim, dijital araştırma ve açık bilim ortamlarının öneminin konuşulması ve bu yönde adımların atılması gerektiğinin vurgulanmasıyla birlikte kurulan Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisinin özellikle açık erişim uygulamalarının ve dijital öğrenim ortamlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmaların başlatıldığı belirten Rektör Çomaklı, bunun neticesinde üniversitenin 2020 yılında yaşanan ve küresel ölçekte etkili olan Kovid-19 pandemisine hazırlıklı olarak yakalandıklarını, alınan uzaktan eğitim kararı ile de örnek gösterilebilecek bir eğitim modelini uygulamaya koyduklarını dile getirdi.

"Dijital Altyapımız ile Asrın Felaketinde de Eğitimlerimize Devam Ettik"

Hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamadığını aktaran Rektör Çomaklı, başarıyla geçirdikleri bu sürecin ardından yine ülkemizi derinden etkileyen asrın felaketinde Kahramanmaraş başta olmak üzere depremden etkilenen şehirlerde ikamet eden öğrencilere de uzaktan eğitim imkanı sunduklarını ve bu doğrultuda YÖK'ün takdirleri ile Adıyaman Üniversitesi ile eşleşerek orada eğitimlerine devam eden öğrencilere uzaktan eğitim vererek üniversite derslerinden uzak kalmamalarına yardımcı olduklarını belirtti.

"Başlattığımız Dijital Dönüşüm Hamlesi, YÖK Üstün Başarı Ödülüne Layık Görüldü"

Atatürk Üniversitesinin dijital dönüşüm yaklaşımının, gerçekleştirilen örnek uygulamalarla birlikte bilimsel bir bakış açısıyla kapsamlı bir şekilde ortaya konulduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu çalışmanın aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları kategorisinde YÖK 2022 Yılı Üstün Başarı Ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı.

Teknolojinin gücünü kullanarak eğitim, araştırma ve yönetim süreçlerini optimize etmeyi amaçlayan birimlerin başında gelen Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörlüğü ile üniversitenin dijital altyapısını güçlendirdiklerini aktaran Çomaklı, interaktif öğrenme platformları ve sanal sınıf ortamları gibi yenilikçi eğitim araçlarını, öğretim programlarına entegre ederek öğrencilerin etkileşimini artırmayı ve öğrenme deneyimini zenginleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Üniversitenin araştırma kapasitesini artırmak amacıyla araştırmacılara yönelik veri analizi araçları, araştırma yönetim sistemleri ve dijital kütüphane hizmetleri gibi araçlar sunduklarını belirten Prof. Dr. Çomaklı, bu sayede bilimsel keşiflerin ve yayınların daha etkin bir şekilde yönetilmesinin ve paylaşılmasının sağladığını aktardı.

"Yapılan Atılımlar, 2 Yeni Bölümü de Beraberinde Getirdi"

Tüm bu gelişmeler ışığında, sadece bugünün değil geleceğin dünyasında da var olmak için çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Rektör Çomaklı, son olarak yeni dünya düzenine kapı aralayacak 2 lisans bölümünün Yükseköğretim Kurulu tarafından Atatürk Üniversitesi bünyesinde açılmasına karar verdiğini anımsatan Rektör Çomaklı şunları aktardı: "Üniversitemiz bünyesinde, bu yıl ÖSYM kılavuzuna dahil edilecek Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi ile Veri Bilimi ve Analitiği Programlarının açılmasına karar verildi. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projemizin çıktıları arasında yer alan bir diğer birimimiz olan Büyük Veri Yönetim Ofisi de veriye dayalı karar verme mekanizması ile ilgili dijital sistemin tasarımı çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca yapay zeka alanına yönelik de hemen her bölümümüz entegre şekilde çalışmalar yürütüyor. Üniversitemizin bilimsel altyapısı ve alanında uzman insan kaynağı ile dijital dönüşüm alanında ses getirecek çalışmaları hayata geçirmeye, büyük veri ile bilgiye yönetmeye ve yapay zeka ile bir adım öne geçecek adımları atmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM