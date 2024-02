Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesi, Ev ve Büyükbaş Hayvanların Sağlığına Değer Veriyor

Yerel

Atatürk Üniversitesinde bulunan Hayvan Hastanesi, bölgesindeki büyük ve küçükbaş hayvanların sağlığının yanında, evcil dostlarının da sağlığına değer veren bir merkez olarak öne çıkıyor. Her türlü evcil hayvanın bakımı ve tedavisi için donanımlı olan bu tesiste, veterinerlik uzmanları ve deneyimli personel, en yüksek standartlarda hizmet sunuyor.

Atatürk Üniversitesinin toplumla olan bağını güçlendiren bir unsur olarak dikkat çeken Hayvan Hastanesinde, kaliteli hizmetin maksimum düzeyde devam etmesi adına yapım-onarım faaliyetleri de sürüyor. Hem bilimsel çalışmalar gerçekleştiren öğrencilere hem de tarımsal alanda çalışma yapan toplumun ilgili bileşenlerine sağlık hizmetleri sunarak, toplumun genel sağlığını ve refahını artırmayı hedefleyen Hayvan Hastanesi, fiziksel ve donanımsal olarak yapılan atılımlar ile çağın gerisinde kalmadan hizmetini sürdürüyor.

Rektör Çomaklı: "Hastanemiz, geniş bir yelpazede veterinerlik hizmeti sunuyor"

Cumartesi mesaisinde Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesini ziyaret eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu modern tesisin, geniş bir yelpazede veterinerlik hizmetleri sunduğunu ve bunun da bölgede önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi. Acil müdahalelerden rutin kontrollere, ameliyatlar ve diğer tıbbi işlemlere kadar, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek uzmanlık düzeyine sahip olan Hayvan Hastanesinin ayrıca, hayvan sahiplerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunduğunu belirten Çomaklı: "Hayvan Hastanesi, sadece tedavi merkezi olmakla kalmayıp aynı zamanda araştırma ve eğitim faaliyetlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Burada gerçekleştirilen araştırmalar, veteriner tıbbının ilerlemesi ve hayvan sağlığıyla ilgili yeni buluşların ortaya çıkmasına katkı sunmaktadır. Ayrıca, geleceğin veteriner hekimleri de bu tesislerde yetiştirilerek, sektöre nitelikli profesyoneller kazandırılmaktadır" diye konuştu.

"Tüm amacımız, güvenilir bir liman olmak"

Hayvan Hastanesinin, evcil dostların sağlık ve mutluluğunu ön planda tutarak, toplumun tamamına değerli bir hizmet sunduğunu aktaran Prof. Dr. Çomaklı şunları söyledi: "Sağlık, araştırma ve eğitim alanlarındaki başarılarıyla tanınan üniversitemizin bu önemli tesisi, gelecekte de evcil hayvan sahipleri için güvenilir bir destek olmaya devam edecektir. Yine bölgemiz adına önemli projelerimizden olan Gezici Hayvan Hastanemiz de bölge hayvancılığına şifa olmaya devam ediyor ve hayvan sağlığına yönelik azami katkı sağlıyor. Biz de yönetim olarak gerek altyapı gerekse de makine ve teçhizat desteği sunarak kesintisiz bir hizmet verilmesi için çabalıyoruz. Ziyaret ettiğimiz Hayvan Hastanemizde yapımı devam eden alanları inceledik ve ivedilikle tamamlanması noktasında gerekli adımları attık. Tüm gayretimiz güvenilir bir liman olmak ve bölgemizin tarım ve hayvancılık ekosistemini ayakta tutacak bilimsel çalışmaları hayata geçirmektir" ifadelerini kullandı.

"Altyapısal iyileştirme faaliyetlerimiz tüm hızıyla sürüyor"

Ziyarette Rektör Çomaklı'ya refakat eden Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam ise Avrupa Birliği Akreditasyon başvurusu kapsamında; 15-19 Kasım 2021 tarihlerinde, The European Association of Establishments for Veterinary Education, The European System of Evaluation of Veterinary Training ekibi tarafından Veteriner Fakültesine değerlendirme ziyaretinin gerçekleştirildiğini ve bu ziyaret kapsamında tamamlanması istenen düzeltmelerin Rektörlüğümüz tarafından hızla programa alınarak alt yapısal iyileştirme faaliyetlerine başlandığını dile getirdi.

Dekan Sağlam: "Tam akredite fakülte" olma yolunda emin adımla ilerliyoruz"

Bu kapsamda; biyogüvenlik ve ameliyathane prosedürlerine uygun operasyon salonlarının yapılandırılması, İzolasyon ve karantina ünitelerinin hayvan türüne uygun olarak yapılandırılması, yoğun bakım ünitelerinin kurulumu, mesai saatleri dışında hayvan sağlığı hizmeti veren acil kliniğinin daha etkin kullanılabilmesi için modernizasyonu gerçekleştirileceğini aktaran Dekan Sağlam: "Rektörlüğümüz girişimleri neticesinde iyileştirme faaliyetlerinin tamamlanmasıyla Avrupa Veteriner Hekimlik Eğitim Komitesi tarafından "Tam Akredite Fakülte" olması beklenen Veteriner Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz, yurt dışında da Veteriner Hekim olarak çalışabilme imkanına sahip olacaktır" ifadelerini kullandı. - ERZURUM