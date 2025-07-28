DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu - Son Dakika
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DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu

DEM Parti\'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
28.07.2025 09:34
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DEM Parti, TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'na vereceği 4 milletvekilinin ismini belirledi. Buna göre kurulacak komisyonda DEM Parti adına Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek görev yapacak.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), TBMM'de kurulacak ve 51 milletvekilinden oluşacak süreç komisyonunda görev alacak 4 milletvekilini belirledi.

DEM Parti, komisyon için Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'i belirledi.

KURTULMUŞ PARTİLERDEN İSİMLERİ İSTEMİŞTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te "Terörsüz Türkiye Komisyonu kurduklarını" açıklamış ve temmuz ayı sonuna kadar komisyonda yer almak isteyen siyasi partilerden görev yapacak milletvekillerinin isimlerini iletmelerini istemişti. Kurtulmuş ayrıca, Meclis'te kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'na ilişkin, "En kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız. Kısa sürecek. Çok uzun tartışmalarla Türkiye'nin gündemini işgal edeceğimiz bir mesele değildir" demişti.

Komisyonda AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek. TBMM'de grubu bulunmayan bazı partilerden de komisyonda 1'er milletvekili yer alacak.

MHP 4 VEKİLİ AÇIKLAMIŞTI

İYİ Parti, komisyona üye vermezken üye isimlerini belirleyen ilk siyasi parti MHP olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyona partisinin vereceği 4 üyenin; Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut olduğunu duyurmuştu.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Cengiz Çiçek, Saruhan Oluç, Milletvekili, DEM Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Taylan Özgür:
    hepsinin elinde şehit kanı var 11 12 Yanıtla
    Behzat:
    kırk yıldır ellerindeki kan temizlenmedi kırk yıl dahami devam etsin. 3 4
  • Hursit Yavas:
    tabi kisa surecek degistir anayasi cikar pkklilari kurt turk kardestir degil . musluman muslumanin kardesidir. 6 4 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal:
    Terörist ile ittifak yapanda haindir! Bunu destekleyenlere sözüm şudur: Yarın bir gün memleketteki arazinize evdeki namusunuza göz dikenlerlede gidin masaya oturun ozaman! 1 4 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Akp-Mhp nin Kurtulma Çabaları. Bunlar Ne Vatan İçin, Ne Vatandaş içindir. Şimdi Akp-Mhp ye Körlemesine Tapanlar Sahneye Çıkar :)) 0 1 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    şehitlerimizin hayat hakkını nasıl diyeceksiniz canını zi verseniz odeydmezsiniz hepiniz idamliksiniz bana göre 0 0 Yanıtla
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