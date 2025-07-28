3 gündür yanan Bursa\'da sabotaj şüphesi! Belediye başkanından dikkat çeken sözler

Bursa'nın Orhaneli- Harmancık ilçeleri arasında başlayan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangını, rüzgar dolayısıyla etkisini sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, beraberindeki CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ile Harmancık ilçesine geçerek yangınla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ile bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, son durum hakkında fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra AKOM aracına geçen Başkan Bozbey ve beraberindekiler, drone aracılığıyla alanı gözlemleyerek durum değerlendirmesi yaptı.

5-6 MAHALLE TAMAMEN BOŞALTILDI

Bursa'nın 24 saati geçen bir süredir yangınlarla boğuştuğunu söyleyen Bozbey, hem Türkiye'ye hem de Bursa'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Dün Orhaneli Yakuplar Mahallesi'nde başlayan yangının Harmancık tarafına sıçradığını dile getiren Bozbey, yangın tehlikesine karşı 5-6 mahallenin tamamen boşaltıldığını, bir mahallenin de risk oluşması halinde boşaltılacağını belirtti.

"6 FARKLI NOKTADA AYNI ANDA BAŞLAMIŞ"

Harmancık ilçesindeki yangının rüzgarın etkisiyle 6 farklı bölgede bir anda başlamış olmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Bozbey, "Bu durum bizleri endişelendiriyor. Bursa son yılların en büyük acısını yaşıyor. Doğal bir felaket yaşıyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın sebebiyle çok fazla alanı kaybediyoruz. Yangının bir bölümü Harmancık'a doğru ilerlerken, bir bölümü Dursunbey'e doğru ilerliyor. Yangınla mücadeleyi Bursa Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlar el ele sürdürüyor. 245 civarında aracımız ve 550-600 civarındaki personelimizle alandayız. Ekiplerimiz 26 saattir alanda görevinin başında. Hem dağ bölgesinde hem de Gürsu- Kestel bölgesindeki yangınların söndürülmesi için yoğun çaba harcanıyor. Müdahale etmemize rağmen yangını durduramamanın üzüntüsü içerisindeyiz" dedi.

Gürsu bölgesindeki yangınla mücadele çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü aktaran Bozbey, bölgeden üzücü bir haber aldıklarını, yangın söndürme çalışmalarına katılmak için şehir dışından gelen bir tankerin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

"YEŞİLE DÖNÜŞÜMPROJESİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Başkan Bozbey, "Yangının söndürülmesi için çalışmalara katılan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bursa'da tüm halkımız dayanışmanın, bütünleşmenin örneğini bu yangında da ortaya koydu. İtfaiye teşkilatımız ve AKOM yapılanmamız AFAD ile birlikte Valiliğimizin koordinasyonunda sahada mücadele ediyor. Herkes görev ve sorumluluğunu fazlasıyla yerine getiriyor. Yanan alanları soğutma çalışmalarının ardından Valiliğimiz öncülüğünde yeşile dönüştürme projesini başlatacağız. Bizler bir yerine 5 ağaç dikerek destek olacağız" diye konuştu.

Bozbey ve beraberindekiler, tahliye edilip geçiçi olarak Harmancik Kapalı Spor Salonu'na yerleştirilen vatandaşları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Mahalle sakinlerinin konaklamaları için yurtlara alınacağını söyleyen Başkan Bozbey, tüm ihtiyaçların da hızlı bir şekilde karşılandığını dile getirdi.

BURSA'DA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Öte yandan Bursa'da yangının boyutu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha net ortaya çıktı. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. Helikopterler ve yangın söndürme uçakları bölgeye sevk edildi. Gece boyunca aralıksız çalışan kara ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ancak rüzgarın olmaması nedeniyle yükselen dumanın bölgede adeta sis tabakası oluşturduğu görüldü. Yangın sonrası geriye kalan duman bulutları, dron ile havadan görüntülendi.

GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Bursa'da devam eden yangınlardan yükselen duman kentin üzerini kapladı. Adeta bir bulut kümesi gibi Bursa'nın üzerine çöken duman havadan böyle görüntülendi.

SABOTAJ ŞÜPHESİ: BENZİN BİDONUYLA YAKALANDI

Orhaneli Harmancık yolu Meyran mevkisinde kısmen kontrol atına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen orman yangınıyla mücadele devam ederken vatandaşların şikayeti üzerine ormanlık alanda aracının kasasında benzin bidonu bulunan 30 yaşındaki Ufuk A. gözaltına alındı. Eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öne sürülen Ufuk A.'yı mahalleli linç etmek istedi. Şüpheliyi linçten polis ekibi kurtardı.