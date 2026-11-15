Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde belirsiz alacak ve icra hukuku tartışıldı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde belirsiz alacak ve icra hukuku tartışıldı

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Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde belirsiz alacak ve icra hukuku tartışıldı
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Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen Özel Hukukun Güncel Sorunları I konferansında belirsiz alacak ve kısmi davadaki değişiklikler ile Cebri İcra Kanunu Taslağı ele alındı. Programa Yargıtay 9. ve 12. Hukuk Dairesi başkanları ile hakim ve avukatlar katıldı.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk dünyasının önemli isimlerini akademisyenler ve öğrencilerle buluşturan kapsamlı bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Özel Hukukun Güncel Sorunları I: Belirsiz Alacak ve Kısmi Davada Yapılan Son Değişiklikler ile Cebri İcra Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi" başlıklı konferansta, özel hukuk ve icra hukukundaki güncel yasal düzenlemeler, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve mevzuat değişikliklerinin yargı süreçlerine etkileri ele alındı.

Atatürk Üniversitesi BAP Birimi kapsamında, İdeal Hukuk Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Alican Türkay'ın koordinatörlüğünde, Öğr. Gör. Emre Yaylalı'nın desteğ ve İdeal Hukuk Kulübü öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen programa; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Doç. Dr. Seracettin Göktaş, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ve Prof. Dr. Muhammet Özekes, Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Pınar Demir Yılmazel, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Alpertunga Avci, Prof. Dr. Yasin Kurban'ın yanı sıra çok sayıda hakim, avukat, icra müdürü, akademisyen ve öğrenci katıldı.

Üniversite, yerel yönetim ve yargı temsilcilerine ziyaret

Konferans programı kapsamında ilk olarak Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e makamında ziyaret gerçekleştirildi. Ardından Erzurum Valisi Aydın Baruş ziyaret edilerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Program çerçevesinde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile de bir araya gelindi. Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa geçildi. Akademi ve yargı dünyasının temsilcilerini bir araya getiren programda, özellikle son dönemde hukuk uygulamasında tartışılan dava türleri ve icra hukukuna ilişkin mevzuat çalışmaları üzerinde duruldu.

Belirsiz alacak ve kısmi davadaki değişiklikler değerlendirildi

Oturum başkanlığını Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Doç. Dr. Seracettin Göktaş'ın üstlendiği konferansta, Prof. Dr. Muhammet Özekes belirsiz alacak ve kısmi davaya ilişkin kanuni değişiklikleri ele aldı. Özekes, söz konusu dava türlerinin özel hukuk yargılamasındaki yerini ve uygulama bakımından taşıdığı önemi değerlendirirken, yapılan yasal değişikliklerin dava süreçlerine ve tarafların hak arama yollarına yansımaları üzerinde durdu. Belirsiz alacak ve kısmi davanın uygulamada ortaya çıkardığı hukuki meselelerin ele alındığı sunumda, mevzuat değişikliklerinin doğru anlaşılması ve yargılama süreçlerinde ortaya çıkabilecek sorunların değerlendirilmesi konuları öne çıktı. Konferansın diğer konuşmacısı Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise Cebri İcra Kanunu Taslağı'nı değerlendirdi. Tuncal, taslakta öngörülen düzenlemeler ve icra hukukunun güncel sorunları üzerine değerlendirmelerde bulunarak cebri icra sisteminin işleyişi ve mevzuatın uygulamadaki karşılığına ilişkin konuları ele aldı.

Akademi ve uygulama arasında bilgi paylaşımı

Hukuk alanındaki güncel gelişmelerin akademik perspektifin yanı sıra yargı uygulamasından gelen deneyimlerle birlikte ele alınmasına imkan sağlayan konferans, öğrenciler açısından da önemli bir bilgi ve deneyim paylaşımı ortamı oluşturdu. Katılımcılar, teorik hukuk bilgilerini uygulamadaki örnekler ve güncel yargısal tartışmalarla birlikte değerlendirme fırsatı buldu. Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Konferansın ardından Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Alper Tunga Avcı'ya ziyaret gerçekleştirildi. Etkinlik sonrası misafirler onuruna bir yemek programı düzenlendi.Yemek programına Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mehmet Yertüm, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük ve davetliler katıldı.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İdeal Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik, özel hukuk ve icra hukuku alanındaki güncel gelişmelerin farklı yönleriyle ele alınmasına, akademi ile yargı dünyası arasında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesine katkı sundu.

Kaynak: İHA
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