Atatürk Üniversitesi ile Tarımda Yenilik

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Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erzurum ve bölgesinin tarım sektörü açısından büyük öneme sahip olan bir birim olarak, bilimsel çalışmalar ve çiftçi eğitimi ile önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Üniversitenin, tarım ve hayvancılık alanlarında gerçekleştirdiği projeler ve araştırmalar, sadece akademik dünyaya değil, aynı zamanda yerel tarımın gelişimine ve bölge ekonomisine de büyük fayda sağlıyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, tarımsal faaliyetlerde öncü olma rolünü layıkıyla Sürdürüyor"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin tarım alanındaki faaliyetlerini önemli bir strateji olarak görerek, bu alandaki çalışmalarını hızla sürdürüyor. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin, Erzurum ve çevresindeki tarımsal üretimin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarına dikkat çekerek: "Tarım sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgedeki çiftçilerin eğitimine katkı sunmak, üniversitemizin öncelikli hedeflerinden biridir. Üniversitenin kuruluş misyonu arasında yer alan tarımsal faaliyetlerde öncü olma rolünü layıkıyla yerine getiren üniversitemiz, verdiği eğitimler ile bu amaca yönelik hizmetini sürdürüyor" diye konuştu. Üniversite-sanayi iş birliğinin önemini vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, bölgeye özgü tarımsal üretim alanlarında bilimsel temele dayalı Ar-Ge çalışmalarının yapıldığını ve bu çalışmaların çiftçilere yönelik eğitimlerle pekiştirildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu ayrıca: "Tarımda bilimsel bilgi temeline dayalı çalışmalar yaparak, çiftçilerimizin verimliliklerini artırmalarını ve rekabet güçlerini yükseltmelerini sağlamak öncelikli amacımızdır. Erzurum'da gerek tarımsal çeşitliliğin sağlanması gerekse yerli hayvan ırklarının geliştirilmesi ile birlikte tarım teknolojilerinin kullanılabilirliğinin artırılması ve hayvancılık sektörüne dayalı sanayilerin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Kadın Çiftçileri Bilgilendirmek İçin Eğitim Programları Düzenleniyor

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, sadece akademik açıdan değil bölgesel tarımın kalkınması açısından da öncü bir kurum olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda, yapılan iş birlikleri ile bölgedeki kadın çiftçilere tarımda girişimci rolünü üstlenebilmeleri için çeşitli eğitimler düzenleniyor. Eğitimlerde, kadın çiftçilere yönelik olarak; kişisel bakım, hijyen, sebze yetiştiriciliği, kompost (organik gübre) yapımı ve kullanım alanları gibi pratik bilgiler veriliyor. Eğitim programları, sadece tarımsal bilgi aktarımını değil, aynı zamanda çiftçilerin sosyal güvenlikleri ve kişisel gelişimleri gibi pek çok alanda da bilinçlenmelerini sağlıyor.

Merkez, Önemli Araştırmalarla Bölge Tarımına Katkı Sunuyor

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, yalnızca eğitimle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda önemli araştırmalarla da bölge tarımına katkı sunuyor. Merkez, yerel tarım alanlarına uygun yeni nesil üretim tekniklerinin uygulanması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bitkisel üretim alanında yapılan araştırmalar, özellikle şeker pancarı, tahıl ve yem bitkileri gibi tarım ürünlerinin verimliliğini artırmaya yönelik denemeleri kapsıyor.

Deneme alanlarında yapılan çalışmalar arasında, tam otomasyon sulama sistemlerinin kurulması, yeni nesil traktörler ve ekipmanlarla yapılan üretim faaliyetleri dikkat çekiyor. Bu sayede, Erzurum ve çevresindeki tarımsal üretimin daha verimli hale gelmesi hedefleniyor. Ayrıca, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri ile imzalanan protokoller doğrultusunda, yapılan araştırma-geliştirme çalışmalarıyla birlikte çeşitli ürünlerin üretim periyotlarının kısalması hedefleniyor.

Genç Yaşta Tarımsal Bilinçlenme Sağlanıyor

Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, yalnızca mevcut çiftçilere değil, aynı zamanda çocuklara yönelik eğitimlerle de tarımsal bilinçlenmeyi sağlıyor. Gelecek nesillerin, tarımın önemini kavrayarak büyümeleri amacıyla, erken yaşta eğitim programları düzenleniyor. Bu tür eğitimler, çocukların doğa ve çevre ile daha yakın bir ilişki kurmalarına, tarımsal faaliyetlere dair temel bilgileri öğrenmelerine ve gelecekte bu alanda sürdürülebilir çözümler geliştirmelerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Sürdürülebilir Tarım ve Ekolojik Dengeyi Korumaya Yönelik Adımlar Atılıyor

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin bir diğer önemli hedefi, tarımsal üretim ile ekolojik dengenin korunmasını sağlamak. Atatürk Üniversitesi, bölge tarımında sürdürülebilirlik ilkelerine uygun projeler geliştirerek, tarımın çevresel etkilerini minimize etmeyi planlıyor. Bu bağlamda, tarımda su kullanımının etkin hale getirilmesi, toprak sağlığının korunması ve yerel ekosistemlere zarar vermeyen üretim tekniklerinin uygulanması için çalışmalar yapılıyor.

Merkez Müdürü Kaymak: "Üniversite-Toplum İş Birliği ile Topyekün Bir Kalkınmayı Hedefliyoruz"

Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin, bölgenin tarımsal üretimini iyileştirmek, çiftçilerin eğitimini sağlamak ve bilimsel araştırmalarla tarım sektörüne katkı sunmak için önemli bir rol oynadığını aktaran Merkez Müdürü Prof. Dr. Haluk Çağlar Kaymak: "Üniversitenin sağladığı akademik birikim ve uygulamalı araştırmaların, Erzurum'daki tarım sektörünü ulusal ve uluslararası düzeyde daha rekabetçi ve verimli hale getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Prof. Dr. Kaymak: "Eğitimler, araştırmalar ve projeler, bölge tarımına büyük katkılar sağlarken, aynı zamanda sürdürülebilir bir tarım geleceği için önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda hem öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim almalarını sağlamak hem şehrin tarımsal verimliliğini artırmak hem de üniversite-toplum iş birliği ile topyekün bir kalkınmayı sağlamak adına önemli çalışmalar gerçekleştiren merkezimiz, bu sorumlulukla çalışmalarına devam edecektir" dedi. - ERZURUM