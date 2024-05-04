Atatürk Üniversitesi'nde Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Kuruldu - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Kuruldu

Atatürk Üniversitesi\'nde Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Kuruldu

Atatürk Üniversitesi'nde kurulan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, 60 yılda toplanan 250 bin böcek örneği ve 20 bin kurutulmuş bitki çeşidi ile dikkat çekiyor. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, müzenin resmi açılışını gerçekleştirerek, vatandaşları ve öğrencileri koleksiyonu ziyaret etmeye davet etti. Aynı zamanda araştırma merkezi olan müze, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

04.05.2024 13:05  Güncelleme: 13:09
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Atatürk Üniversitesi'nde kurulan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nde, yaklaşık 60 yılda toplanan 250 bin böcek örneği, 20 bin kurutulmuş bitki çeşidi bulunuyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitede yapılması planlanan çalışmaları değerlendirmek ve gündem maddelerini görüşmek üzere rutin olarak gerçekleştirdikleri Senato ve Yönetim Kurulu Toplantısının bu haftaki oturumunu, Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezimizde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Toplantı öncesinde ise Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde kurulan ve yaklaşık bir yıldır misafir kabul eden Biyoçeşitlilik Bilim Müzemizin resmi açılışını yönetim ekibimiz, senato ile yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte yaptık. Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından 60 yılda toplanan 250 bin birey, 10 bin türden oluşan ve özenle muhafaza edilen koleksiyonumuzu ziyaret etmeye tüm vatandaşlarımızı yanlarına minik yavrularımızı da alarak bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Aynı zamanda araştırma merkezi"

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Uluslararası iş birliğiyle ülkemize ait bilimsel materyalleri, Atatürk Üniversitesinin sahip olduğu koleksiyonlarla bir araya getirerek merkezimizi hayata geçirdik. Göreve geldiğim ilk günden itibaren kurulması yönünde yoğun bir gayret gösterdiğimiz bu merkezin bugün geldiği nokta bizler için gurur vesilesine dönüştü. Türkiye'de alanında bir ilk olan müzede aynı zamanda araştırma merkezi de bulunuyor. Müzede binlerce numune var. Burada bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı çalışmalar olacaktır" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nde Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Kuruldu - Son Dakika

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