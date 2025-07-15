Atatürk Üniversitesi'nde 'Darbe Kafası' Filminin Gösterimi Gerçekleşti - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde 'Darbe Kafası' Filminin Gösterimi Gerçekleşti

Atatürk Üniversitesi\'nde \'Darbe Kafası\' Filminin Gösterimi Gerçekleşti
15.07.2025 18:09  Güncelleme: 18:23
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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan ve darbeleri anlatan 'Darbe Kafası' sinema filmi Erzurum'da seyirciyle buluştu. Gösterime birçok önemli isim katılırken, film izleyicilerden beğeni topladı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin hazırladığı, darbeleri anlatan 'Darbe Kafası' adlı sinema filmi seyirciyle buluştu.

Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Mevlüt Özcan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Salonunda gösterilen filmin yazar ve yönetmenliğini İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sinema Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İrfan Hıdıroğlu yaptı. Yönetmen yardımcılığını Güzel Sanatlar Fakültesinden Araştırma Görevlisi Dr. Cem İçyar ve Meslek Yüksek Okulunda görevli Dr. Öğretim Görevlisi Elif Yıldırım'ın yaptığı filmde, tiyatrocu Akın Öksüz ve Murat Karasungur da başrol olarak görev aldı.

Film gösterimi öncesinde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından film gösterimi yapıldı. İzleyenlerin beğenisi toplayan filmin sonunda çalışmada yer alan akademisyen ve öğrencilere başarı belgeleri verildi.

İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sinema Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İrfan Hıdıroğlu, "Güzel bir iş başardık. Böyle bir çalışma ilk kez yapıldı. Kendi imkanlarımızla ülkemizin gerçekliğine ilişkin bir şeyi aktarmaya çalıştık. Seyirciden memnunuz. Olumlu tepkiler geldiğini görüyoruz" dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu ise, "Böylesine anlamlı ve önemli bir günde böyle bir film ile bir araya geldik. Bu film için altı aydır hazırlanıyoruz. Öz kaynaklarımızla ortaya çıkarılmış bir film. Filmde akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz yer aldı. Her aşamasında öğrencilerimiz vardı. Bu projelerin devam gelecek" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nde 'Darbe Kafası' Filminin Gösterimi Gerçekleşti - Son Dakika

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