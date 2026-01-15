Atatürk Üniversitesi\'nde kış coşkusu kampüse taşındı: Atakışpark öğrenci merkezi sezonu açtı

Atatürk Üniversitesi, kış mevsiminin enerjisini kampüs yaşamıyla buluşturan önemli bir projeyi daha öğrencilerin hizmetine sundu.

Hukuk Fakültesi yanında yer alan boş alanın geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme çalışmalarıyla hayata geçirilen ATAKIŞPARK Öğrenci Merkezi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen sezon açılışı programıyla kapılarını açtı.

Sezon açılışına; Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, rektör yardımcıları, genel sekreter, dekanlar, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış programında davetlilere balık ve çay ikramında bulunulurken, kampüsün kalbinde oluşturulan bu yeni yaşam alanı katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezine olan ilgi her geçen gün artarken, Atatürk Üniversitesi yönetimi, kampüs içinde de öğrencilerin kış sporlarıyla tanışabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği özel bir pist oluşturdu. ATAKIŞPARK Öğrenci Merkezi, kayak ve kızak aktiviteleriyle özellikle Palandöken'e gitme imkanı bulamayan öğrenciler için önemli bir alternatif sunuyor.

Açılış programında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, ATAKIŞPARK'ın sadece bir etkinlik alanı olmadığını vurgulayarak: "Kampüsün tam kalbinde yer alan bu alan, kışın enerjisini ve eğlencesini bir araya getiriyor. Öğrencilerimiz için sosyal, sportif ve unutulmaz deneyimlerin yaşanacağı bir merkez oluşturmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Öğrencilerimiz arasında kayak ve kış sporlarının daha yaygın hale gelmesini istiyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise yaptığı değerlendirmede, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin bugüne kadar kayak merkezine gitmediğinin tespit edildiğini belirterek, bu durumun projeye ilham verdiğini söyledi. Rektör Hacımüftüoğlu: "Kayak ve kış sporlarının daha yaygın hale gelmesi için böyle bir proje geliştirdik. Erzurum'un en önemli değerlerinden biri olan kayağı, tüm öğrencilerimizin ayağına getirmek istedik. Burada bu işin zevkini alırlarsa Palandöken'e daha rahat çıkacaklarını düşünüyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin kampüs yaşamını daha renkli, daha aktif ve daha nitelikli hale getirmek" dedi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ATAKIŞPARK Öğrenci Merkezi, kış boyunca düzenlenecek etkinliklerle kampüs yaşamına dinamizm katmayı hedeflerken, Atatürk Üniversitesinin öğrenci odaklı yaklaşımının da somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. - ERZURUM