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Atatürk Üniversitesi'nde 'Mustafa Kemal Atatürk' konulu panel düzenlendi - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi'nde 'Mustafa Kemal Atatürk' konulu panel düzenlendi

10.11.2021 11:20
Atatürk Üniversitesi'nde 'Mustafa Kemal Atatürk' konulu panel düzenlendi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından "20. Yüzyılın Milli Hamlesi: Büyük Türk İnkılabı ve Mustafa Kemal" isimli panel Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından "20. Yüzyılın Milli Hamlesi: Büyük Türk İnkılabı ve Mustafa Kemal" isimli panel Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Cumhuriyetin kurucusu ve büyük inkılabın lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü münasebetiyle çevrim içi olarak düzenlenen panelde; Atatürk'ün askeri, siyasi, sosyal kişiliği, devlet adamlığı özelliği, barışçıl ve teşkilatçı yönlerinin yanı sıra her alanda yapılan inkılapları ele alındı.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sinever Esin Dayı'nın panel yöneticisi olarak açılış konuşmasını yaptığı oturuma, enstitüde görevli öğretim üyeleri Prof. Dr. Erdal Aydoğan, Doç. Dr. Erkan Cevizliler ve Doç. Dr. Asaf Özkan panelist olarak katıldı.

"Becerikli, Zeki ve Cesur Bir Liderdi"

Prof. Dr. Erdal Aydoğan, "Atatürk'ün Liderlik Vasıfları" konulu sunumunda Atatürk'ün becerikli, zeki ve bir o kadarda cesur bir lider olduğunu belirterek, "Atatürk zamanını iyi kullanan, gerçekçi, bilgi toplama yeteneğine sahip, müteşebbis ve bir o kadar fedakar, milletine çok önem veren, kamuoyu oluşturan muhteşem bir önderdi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet ile Birlikte Yeni Bir Eğitim Sistemi

Atatürk'ün eğitim politikasını ele alan Doç. Dr. Erkan Cevizliler ise eğitim alanında ortaya koyduğu çözümleri ve yaptığı inkılaplara değindi. Atatürk'ün eğitimsizliği sorun olarak gördüğünü aktaran Cevizliler, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yeni bir eğitim sistemi, milli bir eğitimle birlikte kendi halkına düzen, disiplin ve güven duygusu aşıladığını söyledi.

"Ekonomik Güç Millileştirildi"

Ulus ve Ulus Devlet Kuruluşu sunumunda iradi milliyetçilik ve etno-kültürel milliyetçilik üzerine duran Doç. Dr. Asaf Özkan ise Osmanlı İmparatorluğunun modernleşme sürecine girince sermaye ve bilgi birikimi gerektiren tüm faaliyetlerin yabancıların elinde olduğunun altını çizerek, Kurtuluş Savaşı sonrası Atatürk tarafından ekonomik gücün millileştirildiğini, böylece yabancıların istihdam edildiği yerde artık Türklerin istihdam edilmeye başlandığını ifade etti.

Panel sonunda dünya liderleri, bürokratlar, siyasetçiler ve yazarların Atatürk ile ilgili söylemleri dile getirilerek kendisi başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitler saygı ve rahmetle anıldı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi'nde 'Mustafa Kemal Atatürk' konulu panel düzenlendi
Atatürk Üniversitesi'nde 'Mustafa Kemal Atatürk' konulu panel düzenlendi
Atatürk Üniversitesi'nde 'Mustafa Kemal Atatürk' konulu panel düzenlendi
Atatürk Üniversitesi'nde 'Mustafa Kemal Atatürk' konulu panel düzenlendi
Atatürk Üniversitesi'nde 'Mustafa Kemal Atatürk' konulu panel düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nde 'Mustafa Kemal Atatürk' konulu panel düzenlendi - Son Dakika


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