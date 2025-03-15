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Atatürk Üniversitesi'nde Ramazan İftarı

Atatürk Üniversitesi\'nde Ramazan İftarı

Rektör Hacımüftüoğlu, iftar programında birlik ve beraberliği vurguladı.

15.03.2025 13:09
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

Programa Rektör Hacımüftüoğlu'nun yanı sıra eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Prof. Dr. Hasan Türkez, Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Prof. Dr. Reyhan Keleş ile Prof. Dr. Yüksel Göktaş ve Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay ile aileleri, Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle, okul idarecileri, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, öğrencilerin sunduğu semazen gösterileriyle devam etti. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bu anlamlı organizasyonda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşlik duygularının en güzel şekilde yaşandığı bir zaman dilimidir. Bugün burada, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları ailesi olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemiz, akademik başarılarının yanı sıra toplumsal değerlere verdiği önemle de ön plana çıkan bir kurumdur. Bu tür organizasyonlar, bizleri sadece bir araya getirmekle kalmaz, aynı zamanda ortak değerlerimizi pekiştirir ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlememizi sağlar. Öğrencilerimizin sergilediği güzel etkinlikler, onlara verilen eğitimin sadece akademik bilgiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kültürel ve manevi gelişimlerine de katkı sağladığını gösteriyor. Bu vesileyle, iftar programında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum."

Program, yapılan duaların ardından sona ererken katılımcılar, birlik ve beraberlik içinde geçen bu anlamlı buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nde Ramazan İftarı - Son Dakika

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