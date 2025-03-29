Atatürk Üniversitesi\'nde STK\'larla İftar Buluşması

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, öğrencilere yönelik faaliyetler yürüten dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.

Ata Uygulama Otelde düzenlenen programda, öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar ele alınarak gelecek dönemde gerçekleştirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Hacımüftüoğlu, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren manevi atmosferinde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, STK'ların öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmaların önemine vurgu yaptı. Üniversite ve STK iş birliğinin, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkı sunduğunu belirten Hacımüftüoğlu, bu tür buluşmaların dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Programda, STK temsilcileri bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, öğrenci odaklı yeni projeler üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu. Atatürk Üniversitesi'nin öğrencilerin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak için de çeşitli projeleri hayata geçirdiğini belirten Rektör Hacımüftüoğlu, STK'larla iş birliği içinde daha fazla çalışma yürütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Soru cevap bölümüyle devam eden iftar programı, karşılıklı dilek ve temennilerin paylaşılmasıyla sona erdi. - ERZURUM