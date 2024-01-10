Atatürk Üniversitesi\'nde Tarım Öğretiminin 178. Yıl Dönümü ve Ziraat Mühendisleri Günü Kutlandı

Türkiye'de Tarım Öğretiminin 178. Yıl Dönümü ve 10 Ocak Dünya Ziraat Mühendisleri Günü münasebetiyle Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde bir program düzenlendi.

Ziraat Fakültesi öncülüğünde, Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen etkinliğe; Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Serkan Tezcan ile Ziraat Fakültesi akademisyenleri, sektör temsilcileri, kamu kurumlarının ilgili yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Tarımsal Üretim, Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Yöntemlerle Yapılmalı

1846 yılında başlayan uzun ve köklü bir geçmişe sahip olan tarımsal eğitimin giderek daha da önem kazandığına vurgu yapılan program kapsamında; Ziraat Mühendislerinin toprak analizinden bitki ıslahına, su kaynakları yönetiminden hastalık ve zararlılarla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede görev aldığı ve insanlığın geleceği noktasında kritik bir öneme sahip olunduğu belirtildi. Özellikle dünya genelinde yaşanan gıda krizi, artan nüfus ve değişen iklim koşulları, gıda güvenliğini tehdit ederken, Ziraat Mühendislerinin soruna çözüm bulma noktasında kritik bir rol oynadığına dikkat çekilen programda, tarımsal üretimin sadece miktar olarak artırılması değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemlerle yapılmasının gerekliliği katılımcılar tarafından ifade edildi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaşılan sorunlara çözüm üretecek olan Ziraat Mühendislerinin yetiştirilmesinde tarımsal eğitim temel teşkil ettiği, bu bağlamda Türk tarımını daha iyi noktalara getirmek için daha çok çabanın sarf edilmesi gerektiği ve doğru politikalar izlenerek tarımda yeni atılımların yaşanmasının kaçınılmaz olduğu dile getirildi.

Başarılar ve Mesleğe Verilen Emekler Ödüllendirildi

Konuşmaların ardından program; Atatürk Üniversitesi Akademik Performans Yönergesi çerçevesinde yapılan 2022 yılı değerlendirmelerinde toplam puanda Ziraat Fakültesinde Doçent unvanlı öğretim üyeleri içerisinde akademik performans puanı en yüksek olan ilk üç öğretim elemanına, Ziraat Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi unvanlı öğretim üyeleri içerisinde akademik performans puanı en yüksek olan ilk üç öğretim elemanına, Ziraat Fakültesinde Araştırma Görevlisi unvanlı öğretim elemanları içerisinde akademik performans puanı en yüksek olan ilk üç öğretim elemanına ve Ziraat Fakültesinde Bölümler bazında akademik performans puanı ve araştırmacı başına puan ortalaması ile ilk üçe giren Bölümlerin Bölüm Başkanlarını plaket takdim edildi.

Program kapsamında ayrıca, 2022-2023 Öğretim yılında Doktor unvanı alan bilim insanlarına tebrik belgeleri ile 1992-1993 öğretim yılında Ziraat Fakültesinden mezun olarak Ziraat Mühendisi unvanı alan ve uzun yıllar boyunca mesleğe emek veren mühendislere plaketleri verildi. - ERZURUM