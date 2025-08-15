Atatürk Üniversitesi'nden Çin'e Akademik Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Atatürk Üniversitesi'nden Çin'e Akademik Ziyaret

Atatürk Üniversitesi\'nden Çin\'e Akademik Ziyaret
15.08.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi, Çin'de iş birliği protokolleri imzalayarak uluslararasılaşma hedefini güçlendirdi.

Atatürk Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonunu güçlendirmek, dünyanın önde gelen üniversiteleriyle iş birliği protokolleri imzalamak ve öğrenci ile akademisyen hareketliliğini artırmak amacıyla Çin'e önemli bir akademik ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin ilk durağı, Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği oldu. Atatürk Üniversitesi heyeti, Büyükelçi Selçuk Ünal tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılandı. Görüşmede, Türkiye ile Çin arasındaki akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi, yükseköğretim kurumlarının uluslararası alandaki görünürlüğünün artırılması ve ortak bilimsel projeler üzerine istişarelerde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ev sahipliği ve paylaşımları için Büyükelçi Ünal'a teşekkürlerini iletti.

Büyükelçilik temaslarının ardından heyet, Çin'in köklü yükseköğretim kurumlarından Shandong Geleneksel Çin Tıp Üniversitesini ziyaret etti. Burada iki üniversite arasında; ortak araştırma laboratuvarlarının kurulması, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci değişim programlarının geliştirilmesi, akademik yayın ve bilgi paylaşımı, kısa süreli akademik programlar ve uluslararası proje başvurularında ortak hareket edilmesi gibi birçok maddeyi kapsayan Akademik İş Birliği Mutabakatı imzalandı.

Bilimsel Üretim ve İnsan Kaynağı Gelişimi Konusunda Uzun Vadeli Stratejik Ortaklık

Ziyaret kapsamında Atatürk Üniversitesi heyeti, Shandong Üniversitesinin modern kampüsünü, ileri teknolojiye sahip laboratuvarlarını ve üniversite bünyesindeki Yantai Hastanesini gezerek, geleneksel Çin tıbbına ilişkin tedavi protokolleri, klinik araştırma altyapısı ve hasta bakım standartları hakkında bilgi aldı. Özellikle fitoterapi ve akupunktur gibi alanlarda akademik değişim programlarının hayata geçirilmesi, geleneksel Çin tıbbı uygulamaları, klinik araştırmalar ve sağlık hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, imza töreninde yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Atatürk Üniversitesi olarak, bilimin sınırlarını aşan bir anlayışla dünya üniversiteleri arasında güçlü bir yer edinme hedefimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Shandong Geleneksel Çin Tıp Üniversitesi ile imzaladığımız bu mutabakat, hem eğitim hem sağlık alanında önemli projelerin hayata geçmesine vesile olacak. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için yeni ufuklar açacak bu iş birliği, üniversitemizin uluslararası görünürlüğünü de artıracaktır."

Beş yıl süreyle geçerli olacak bu anlaşma, tarafların karşılıklı isteğiyle yenilenebilecek. Böylece iki üniversite, bilimsel üretim ve insan kaynağı gelişimi konusunda uzun vadeli ve stratejik bir ortaklık yürütecek. Atatürk Üniversitesi, bu anlaşmayla hem bilimsel hem de kültürel anlamda doğu ile batı arasında güçlü bir köprü kurma hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

Dalian Politeknik Üniversitesi ve Yantai Hastanesinde İncelemeler

Atatürk Üniversitesi heyeti, Çin ziyareti kapsamında Dalian Politeknik Üniversitesini de ziyaret ederek burada mühendislik, teknoloji ve endüstriyel iş birlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Üniversitenin yenilikçi laboratuvarları ve araştırma merkezlerini inceleyen heyet, özellikle akıllı üretim, yapay zeka ve sürdürülebilir enerji alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı. Ayrıca, Yantai Hastanesinde düzenlenen saha ziyaretinde, hücresel tedaviler ve modern tıp uygulamalarının entegrasyonu yerinde gözlemlendi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Atatürk Üniversitesi, Shandong, Sağlık, Eğitim, Yerel, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nden Çin'e Akademik Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti Babasının kavga ettiğini gören küçük çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti
Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. hafta programı açıklandı Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
Filenin Sultanları’nın Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu Filenin Sultanları'nın Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu
Rize’de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3’ü ağır 4 yaralı Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3'ü ağır 4 yaralı
Beşiktaş’a 9. saniyede büyük şok Beşiktaş'a 9. saniyede büyük şok
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı Tribünlerden büyük tepki Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı! Tribünlerden büyük tepki
Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı
Türkiye’ye gelince tüm kuralları unutuyorlar Gurbetçinin yaptığına bakın Türkiye'ye gelince tüm kuralları unutuyorlar! Gurbetçinin yaptığına bakın

16:44
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
15:46
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 17:16:46. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi'nden Çin'e Akademik Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.